إجرام بغداد تعتقل متهم بالابتزاز الإلكتروني

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على مبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية بمواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقىت المستقلة نسخة منه، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بأبتزاز فتاة إلكترونيا ومساومتها بنشر صورها العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي إذ لم تدفع له مبلغ من المال”.

 

وأضاف أن “عملية القبض تمت بعد ان استنجدت المشتكية بمفارز مديرية مكافحة الاجرام حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع المشتكية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ، دونت أقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات”.

 

كما أشار بيان الوزارة إلى أنه “من جانب آخر نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد أوامر قبض بحق عدد من المتهمين بقضايا سرقة وتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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