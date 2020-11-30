إجراء وقائي جديد.. التربية تغلق الحوانيت المدرسية

المستقلة /- وجهت وزارة التربية، باغلاق الحوانيت المدرسية في عموم البلاد، كإجراء وقائي لحماية الطلبة من فايروس كورونا.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة الدكتور فلاح القيسي في تصريح صحفي ان “تم التوجيه باغلاق جميع الحوانيت المدرسية في عموم المدارس ببغداد والمحافظات بسبب فيروس كورونا، مؤكدا انه ستتم محاسبة المدارس التي تخالف تعليمات غلق الحوانيت”.

وأضاف القيسي، ان “حماية الطلبة والتلاميذ من فيروس كورونا ستتم بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية والوزارات لتوفير المستلزمات الوقائية بمشاركة الأسر مع الادارات المدرسية من لبس الكمامات والكفوف واستعمال المعقمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي”.

وأشار الى، ان “هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والمستوصفات الصحية على اتم الاستعداد لأي طارئ قد يحدث اثناء الدوام بأي مدرسة لاتخاذ الاجراءات الصحية والاحترازية اللازمة، مشيرا الى القيام بفحص الطلبة يومياً قبل دخولهم للصف وتكرر نفس العملية لجميع الطلبة اسبوعيا”.