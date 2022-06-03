“إجازة” كارول سماحة  تنطلق بأجواء ايجابية وتفاؤلية

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، أغنية “اجازة” للنجمة اللبنانية كارول سماحة، وتُعد التعاون الرابع بينهما بعد النجاحات السابقة التي جمعتهما.

وصدرت أغنية “اجازة” على طريقة الفيديو كليب عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، وتم تصويره في لبنان وسط أجواء صيفية بإمتياز من ناحية فكرة الكليب التي عكست روح الأغنية وأجواءها الايجابية والتفاؤلية.

وظهرت كارول سماحة بأكثر من اطلالة مختلفة في كليب أغنية “اجازة”، كما وقدمت لوحات استعراضية راقصة رفقة فريق محترف من الراقصين.

وجاءت أغنية “اجازة” باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي يتناسب مع مع أجواء الصيف والمناسبات، وتميزت بالنص الذي شدد على أهمية الإجازة في حياة كل انسان.

وحملت أغنية “اجازة” كلمات احمد حسن راؤول والحان محمد رحيم وتوزيع سليمان دميان.

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