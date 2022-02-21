إجازة بحفظ القرآن مهر العروس من الفلسطيني محمد درويشة

المستقلة /-

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للشاب الفلسطيني محمد درويشة من مناسبة إجازته بحفظ القرآن الكريم الذي صادقت يوم زفافه بالتحديد.

وكان قد طلب والد العروس مهر ابنته أن تكون إجازة في حفظ القرآن الكريم.

ولفتت تلك الحادثة الأنظار على مواقع التواصل الإجتماعي، مُعبرين رواد السوشيال ميديا عن فرحهم بطلب الأب وتحقيق ذلك من قبل الشاب العريس.

ولاقت صور الشاب رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق المُتابعين عليها بشكل جميل.

ومن بيت تلك التعليقات: “ماشالله نيال عروستك فيك وببدايتها معك”

وكتب آخر: ” احسن مهر يالله نيال ابو العروس ونيال العريس”.

وتعليق آخر: ” ما شاءالله .. هاد بيستاهل الواحد يعطيه بنتو وفوقها بوسه كمان .. يارب يقدرها ويكون قدها”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إجازة بحفظ القرآن مهر العروس من الفلسطيني محمد درويشة

اخر الاخبار

سعر ومواصفات أرخص سيارة في مصر موديل 2022

اخر الاخبار

أسعار السيارات فئات ام جي 5 موديل 2022 بالسوق العراقي

اخر الاخبار

الأردن: لأولياء الأمور.. هذه التطبيقات لا تجعلوا أطفالكم يصلون إليها

اخر الاخبار

السعودية بإعلان صادم عن مقالب رامز جلال

اخر الاخبار

الدعوات لحذف قناة “القاهرة والناس” يتصدر المواقع لأسباب دينية

اخر الاخبار

مفاجأة بشأن القبض على (طبيب الكركمين) في مصر

اخر الاخبار

مفاجأة بشأن القبض على (طبيب الكركمين) في مصر

اخر الاخبار

عريس الاسماعيلية يصدم العالم مرة أخرى وهذا ما قاله

اخر الاخبار

بحث إنشاء نفق تحت البحر بين إيران وقطر

اخر الاخبار

وُلدت بكلية واحدة ورحمين ودورتين شهريتين

اخر الاخبار

ألغوا حكم الإعدام.. لكنه مات بأغرب طريقة ممكنة

اخر الاخبار

وائل كفوري من أغنى الفنانين اللبنانيين فكم تبلغ ثروته؟

اخر الاخبار

الطيار وليد مراد يكشف تفاصيل الهبوط التاريخي

اخر الاخبار

هل تصبح خدمة الإنترنت مجانية في مصر؟

اخر الاخبار

تحذير خطير للصحة العامة

اخر الاخبار

رجيم نهاية الشتاء السهل لبنات العشرين