إجازة بحفظ القرآن مهر العروس من الفلسطيني محمد درويشة

المستقلة /-

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للشاب الفلسطيني محمد درويشة من مناسبة إجازته بحفظ القرآن الكريم الذي صادقت يوم زفافه بالتحديد.

وكان قد طلب والد العروس مهر ابنته أن تكون إجازة في حفظ القرآن الكريم.

ولفتت تلك الحادثة الأنظار على مواقع التواصل الإجتماعي، مُعبرين رواد السوشيال ميديا عن فرحهم بطلب الأب وتحقيق ذلك من قبل الشاب العريس.

ولاقت صور الشاب رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق المُتابعين عليها بشكل جميل.

ومن بيت تلك التعليقات: “ماشالله نيال عروستك فيك وببدايتها معك”

وكتب آخر: ” احسن مهر يالله نيال ابو العروس ونيال العريس”.

وتعليق آخر: ” ما شاءالله .. هاد بيستاهل الواحد يعطيه بنتو وفوقها بوسه كمان .. يارب يقدرها ويكون قدها”.