إتحاد كونفدرالي إسرائيلي – فلسطيني: لماذا وكيف؟

آلون بن مائير

بعد 72 عامًا من الصراع، حان الوقت لإسرائيل والفلسطينيين لإدراك أنه بينما يظل حل الدولتين هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، هناك حقائق لا رجعة فيها على الأرض لا يمكن معالجتها إلا بشكل مشترك في سياق كونفدرالية. تحدّد ملامح مثل هذه الكونفدرالية من خلال هذه الحقائق، التي يتطلب حلها من الجانبين التعاون بشكل كامل ودائم على عدة مستويات. والسؤال هو، لماذا يجب على إسرائيل والفلسطينيين التوفيق بين هذه الحقائق كشرط مسبق للتوصل إلى اتفاق سلام، وكيف ينبغي عليهم أن يشرعوا في ذلك للحفاظ على وحدة واستقلال دولتيهما؟

أبدأ بفرضية أن الفلسطينيين لن يتنازلوا أبدًا عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة كما نص عليها مجلس الأمن الدولي في عام 1947 وفي العديد من القرارات الدولية الأخرى التي تلت ذلك. علاوة على ذلك، فإن حل الدولة الواحدة، الذي يتم طرحه كبديل، لن يقبله الإسرائيليون أبدًا لأن ذلك من شأنه أن يضر بالهوية القومية اليهودية للدولة ويقوض ديمقراطيتها.

يتم تعريف الإتحادات القارية على أنها “جمعيات تطوعية لدول مستقلة التي، لتأمين بعض الأغراض المشتركة، توافق على قيود معينة على حريتهم في العمل وإنشاء آلية مشتركة للتشاور أو التداول.”

مثل هذا الإتحاد الكونفدرالي سيضم دولتين مستقلتين، إسرائيلية وفلسطينية معًا في قضايا ذات اهتمام مشترك لا يمكن معالجتها إلا بالتعاون. ويفسر فشلهم السابق في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا سبب تعقيد الصراع بشكل متزايد، حيث سعى الطرفان إلى الحصول على تنازلات لا يمكن للطرف الآخر الموافقة عليها. سيكون الإتحاد الكونفدرالي قادراً على معالجة وإدارة القضايا المشتركة التالية بشكل مشترك مع قضايا أخرى ، مثل حرية التنقل لجميع الناس ، وإدارة القدس ، والأمن القومي.

تداخل السكان بعضهم ببعض:

حقيقة أن الإسرائيليين والفلسطينيين متداخلون ببعضهم البعض ومترسخون في أماكن إقامتهم الحالية تجعل من المستحيل ببساطة الفصل بينهم. هناك ما يقرب من 2.5 مليون فلسطيني وما يقدر بنحو 400.000 إسرائيلي في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية، هناك 328.000 فلسطيني و215.000 إسرائيلي.

وعلى الرغم من أنه يمكن نقل بعض الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات صغيرة إلى مستوطنات أكبر، فإن الغالبية العظمى من المستوطنين سيبقون في أماكنهم. وكما تم الإتفاق عليه في المفاوضات السابقة، سيتم تعويض الفلسطينيين من خلال مقايضة الأراضي للتعويض عن ذلك جغرافيا، ولا سيما الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى في الضفة الغربية على طول حدود عام 1967.

ستظل هناك مستوطنات أخرى، مثل آرييل، التي ستبقى بلا شك على الأرض الفلسطينية. لا خيار أمام الفلسطينيين سوى القبول بأن العديد من الإسرائيليين سيستمرون في العيش في المستوطنات في الضفة الغربية، ومطالبتهم بإزالة جميع المستوطنات خارج الكتل الثلاث لا يمكن التفاوض حولها.

حدود آمنة:

يشير تداخل الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى ثلاثة أشياء. أولاً ، سيكون من المستحيل إقامة حدود صلبة بين الجانبين ، حيث سيكون هناك دائمًا إسرائيليون وفلسطينيون يعيشون في أراضي الطرف الآخر ؛ ومن ثم فإن الفصل الجسدي سيكون مستحيلاً.

ثانيًا، نظرًا لأن اقتلاع الإسرائيليين أو الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الحالية أمر مستحيل، فستكون هناك حاجة إلى تعاون مكثف فيما يتعلق بالأمن والتنمية الإقتصادية ، مما سيجعل الحدود مجرد خط سياسي.

ثالثًا، سيتحرك الأشخاص والبضائع بحرية في كلا الإتجاهين، وهو أمر ضروري على أي حال بسبب قربهم الشديد. ومع ذلك ، فإن هذه الحركة الحرة لا تنتهك استقلالهم المتبادل ، ولكنها تسمح لهم بالتعاون الكامل على كل المستويات.

ستكون هناك حاجة للتمييز بين الجنسية والإقامة الدائمة. يمكن للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية التصويت أو أن يُنتخبوا في إسرائيل مع الاحتفاظ بإقامة دائمة في الضفة الغربية ، شريطة التزامهم بالقوانين والمراسيم المحلية ؛ وينطبق الشيء نفسه على الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل ، والذين يعيشون في القدس الشرقية بشكل خاص. هذا لا ينطبق على عرب إسرائيل الذين سيظلون مواطنين إسرائيليين إذا اختاروا ذلك وسوف يصوتون وينتخبون في دولة إسرائيل.

واقع القدس:

القدس فريدة من نوعها من حيث أن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين صلة خاصة بالمدينة. هناك أربعة عوامل رئيسية تشهد على تفرد المدينة. أولاً ، تضم القدس الشرقية أكبر مجتمع يهودي-عربي مختلط أكثر من أي مكان في العالم ، مع ما يقرب من 328.000 عربي و 215.000 إسرائيلي. وعلى الرغم من أن غالبية الفلسطينيين يعيشون في القدس الشرقية ، إلا أنهم يتحركون بحرية في جميع أنحاء المدينة.

ثانيًا ، خدمات المدينة – الطرق ، والشبكات الكهربائية ، والاتصالات ، والصيانة – كلها متكاملة تمامًا ، ولا توجد طريقة لتقسيمها. في الواقع ، لا يريد أي من الطرفين تقسيم المدينة ، بغض النظر عن النتيجة السياسية النهائية.

ثالثًا ، القدس هي موطن لأقدس مزار لليهود ، الحائط الغربي ، ثالث أقدس الأضرحة الإسلامية ، المسجد الأقصى وقبة الصخرة ، وأقدس الأماكن في المسيحية ، داخل كنيسة القيامة. يحترم كلا الجانبين الإنتماء الديني للطرف الآخر. وحقيقة أن الأضرحة المقدسة لكل منهما متاخمة لبعضها البعض تعني أنه ستكون هناك دائمًا حاجة للتعاون الكامل في مجال الأمن.

رابعًا، القضية الخلافية الرئيسية بين الجانبين هي الوضع السياسي للمدينة. ففي حين تدعي إسرائيل أن القدس بأكملها، شرقها وغربها ، هي عاصمة إسرائيل ، يصرّ الفلسطينيون على أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة دولتهم. ومع ذلك، ونظرًا لأن المدينة ستبقى موحدة بدنيّا ً تحت أي ظرف من الظروف، وأن غالبية السكان في القدس الشرقية هم فلسطينيون، فمن المنطق أنه يجب إنشاء إدارة تعاونية للمدينة المقدسة.

سيتعين على إسرائيل أن تقبل أن يؤسس الفلسطينيون عاصمتهم في القدس الشرقية ، بينما سيبقى جميع اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في الجانب الشرقي في مكانهم. في الواقع ، حتى ما يسمى بـ “صفقة القرن” لترامب تنص على أن الوضع النهائي للقدس سيتم التفاوض عليه بين الجانبين.

ينبغي تشكيل لجنة إسرائيلية – فلسطينية مشتركة للتعامل مع أي مشكلة قد تنشأ بين قسمي المدينة ، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والمعايير القضائية والتجارة وتطوير المشاريع المشتركة. وينبغي أن تتناوب جنسية رئيس اللجنة بين إسرائيلي وفلسطيني على أساس سنوي أو نصف سنوي ، مع تفويض واضح ومحدد جيدًا.

الأمن:

لأسباب واضحة، يعتبر الأمن القومي الإسرائيلي وإحساس الفلسطينيين بالضعف مصدر قلق كبير لكلا الجانبين. لذلك، فإن التعاون الأمني هو أمر أساسي لأي اتفاق سلام. وحتى الآن، هناك تعاون أمني مكثف يجب توسيعه تحت مظلة اتحاد كونفدرالي.

وبينما ستصر إسرائيل على الحفاظ على قواتها الأمنية على طول وادي الأردن، ستنضم قوات الأمن الفلسطينية إلى القوات الإسرائيلية لحراسة الحدود بالتعاون الكامل مع الأردن لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة المهربة. التعاون في جميع المسائل الأمنية ضروري؛ ستتعرض إسرائيل لضغوط شديدة لتقديم أي تنازل مهم ما لم تكن مقتنعة بأن أمنها القومي لن يتعرض أبدًا للخطر.

اللآجئون الفلسطينيون:

وعلى الرغم من أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يرتبط مباشرة بالإتحاد الكونفدرالي ، فلن يكون هناك حلّ للصراع ما لم تتم تسوية هذه القضية المزعجة. حان الوقت لأن يتخلص الفلسطينيون من فكرة حق العودة كما يتصورها الفلسطينيون حاليًا. فمن المفاوضات السابقة التي تعود إلى عام 1967 أوضحت إسرائيل الأمر بما لا يدعو للشكّ والسلطة الفلسطينية فهمت أن إسرائيل لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بعودة أي عدد كبير من اللاجئين إلى دولة إسرائيل باستثناء بضعة آلاف رمزية في إطار لم شمل الأسرة ، لأن هذا من شأنه أن يمحو الطابع القومي اليهودي للدولة.

ومع ذلك ، فإن المشكلة تكمن في أن القادة الفلسطينيين دأبوا على الترويج لحق العودة بشكل ثابت وعلني ، بغض النظر عن مدى كونه وهميًا. كان حق العودة هو الغراء الذي أبقى جميع الفلسطينيين “متحدين” ، والذي استغله قادتهم لخدمة أجندتهم السياسية ، على الرغم من أنهم كانوا يعرفون جيدًا أن حق العودة ، كما وصفوه ، لن يتحقق أبدًا.

وبدلاً من ذلك ، يجب على الفلسطينيين إعادة تعريف حق العودة – ليس إلى البلدات والقرى ذاتها (وفي بعض المطالبات ، المنازل المحددة) التي فروا منها وأسلافهم ، ولكن العودة إلى دولة فلسطين بشكل عام ، يتماشى مع المبدأ القانوني الدولي لحق العودة ، الذي يمنح هذه العودة إلى “وطن المعني”.

يعتمد حلّ قضية اللاجئين ، كما هو الحال دائمًا ، على التعويض و / أو إعادة التوطين. ينبغي على المملكة العربية السعودية وألمانيا ، كقادة للدول العربية والإتحاد الأوروبي على التوالي ، وكذلك الولايات المتحدة الشروع في جمع مبلغ مبدئي قدره 15 مليار دولار لبدء عملية إعادة التوطين ، ومعظمها في الضفة الغربية ، وتقديم تعويضات لأولئك الذين اختاروا عدم إعادة توطينهم ، سواء كانوا في لبنان أو سوريا أو الأردن أو خارجها.

وأما بالنسبة لغزة ، فبالنظر إلى معارضة حماس الطويلة لدولة إسرائيل ، لن يكون لها أي تأثير على هذا الترتيب. إذا تم إنشاء اتحاد كونفدرالي بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية ، يمكن أن تنضم غزة في النهاية كطرف ثالث إذا اختارت المشاركة ، وليس بالضرورة كجزء من الدولة الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية.

بالنظر إلى حقيقة أن الإسرائيليين والفلسطينيين قد إبتعدوا كغرباء عن بعضهم البعض ، خاصة منذ الإنتفاضة الثانية في عام 2000 ، وأنهم لا يثقون ببعضهم البعض بشكل عميق ، فإن إقامة إتحاد كونفدرالي ينبغي أن يتطور بالتوازي مع عملية مصالحة على مدى فترة من 8 إلى 10 سنوات. وينبغي خلال هذه الفترة أن يكون التركيز على تطوير التواصل والتفاعل بين الناس في كل مجالات الحياة تقريبًا – الإجتماعية والسياسية والثقافية والإقتصادية – لتعزيز الثقة ، مع اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب الإستفزاز من أي جانب.

يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتذكروا أن قدرهم هو التعايش معا ً بشكل أو بآخر. لا يوجد شيء يمكن لأي من الجانبين القيام به لتغيير هذا الواقع. تداخل السكان بعضهم ببعض واستحالة بناء حدود صلبة ، ومستقبل القدس ، وأمنهم القومي ، كلها تتطلب منهم تقديم تنازلات كبيرة والتعاون الكامل لتحقيق مفهوم الإتحاد الكونفدرالي ، هذا مع الحفاظ على استقلال وسلامة أراضي دولهم.