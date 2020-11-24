إبراهيموفيتش غاضب من “فيفا 21”

(المستقلة) أبدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم ميلان، غضبه من لعبة “فيفا 21” الإلكترونية.

وكتب إبراهيموفيتش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من منح الإذن FIFA EA Sport لاستخدام اسمي وصورتي؟ لست على علم بأنني عضو في Fifpro (النقابة الدولية للاعبين المحترفين في العالم)”.

وأضاف: “وإذا كنت كذلك، فكيف وُضعت هناك بدون علم من خلال بعض المناورات الغريبة”.

وتابع: “بالتأكيد أنا لن أسمح لـ fifa وFifpro بكسب الأموال عن طريق استغلالي”.

وأتم: “شخص ما يتربح من اسمي وصورتي دون أي اتفاق طوال هذه السنوات، حان وقت التحقيق”.