إبراهيموفيتش غاضب من “فيفا 21”

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(المستقلة) أبدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم ميلان، غضبه من لعبة “فيفا 21” الإلكترونية.

وكتب إبراهيموفيتش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من منح الإذن FIFA EA Sport لاستخدام اسمي وصورتي؟ لست على علم بأنني عضو في Fifpro (النقابة الدولية للاعبين المحترفين في العالم)”.

وأضاف: “وإذا كنت كذلك، فكيف وُضعت هناك بدون علم من خلال بعض المناورات الغريبة”.

وتابع: “بالتأكيد أنا لن أسمح لـ fifa وFifpro بكسب الأموال عن طريق استغلالي”.

وأتم: “شخص ما يتربح من اسمي وصورتي دون أي اتفاق طوال هذه السنوات، حان وقت التحقيق”.

 

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إبراهيموفيتش غاضب من “فيفا 21”