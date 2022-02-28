أ.د. ياس خضير البياتي.. أيقونة الإعلام الرقمي وبحوث الاتصال

حامد شهاب

الأستاذ الدكتور ياس البياتي هو أيقونة الإعلام الرقمي وبحوث الاتصال ، وهو من وجهة نظر نخب مثقفة وأكاديميين ، يعد قامة شامخة شغلت أكاديميات الإعلام ومراكز البحوث المهمة ، وهو أكاديمي وكاتب عراقي مقيم في الامارات. رأس تحرير أكثر من مجلة وصحيفة عراقية، يحمل لقب الأستاذية منذ عام 1994.

له 26 كتابا في الإعلام والاجتماع ترأس عدد من عمادات كليات الإعلام، عضو استشاري لعدد من المجلات العلمية المحكمة في الوطن العربي والعالم، كاتب أسبوعي لعدد من الصحف العراقية والعربية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والعرب والاتحاد الدولي للصحفيين.

من أكثر اهتمامات الدكتور ياس البياتي الاعلام الرقمي الذي أعد عنه مؤلفات وبحوث كثيرة، وهو الذي شاع إستخدامه حديثا في مجال الاعلام، وهو من أوائل الباحثيين الاعلاميين من أعطاه تلك الأهمية في المجال الاعلامي والإتصالي.

وحصل البرفسور ياس خضير البياتي على درجة الدكتوراه في سوسيولوجيا الإعلام عام 1985.عمل في التدريس لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعة بغداد والأردن وليبيا والإمارات العربية المتحدة وحصل على لقب الاستاذية عام 1994 من جامعة بغداد.

أشرف على عدد كبير من طلبة الماجستير والدكتوراه، وتولى رئاسة قسم الإعلام في جامعة بغداد وعدد من الجامعات العربية . وعمل في مجال الصحافة والأذاعة والتلفزيون وتراس تحرير ثلاثة صحف عراقية وهي (فنون ) و ( الإعلام ) و( الجامعة ).

كما ترأس الدكتور ياس البياتي عددا من المؤسسات ومراكز البحوث .كمركز بحوث المستمعين والمشاهدين التابع لوزارة الثقافة والإعلام في العراق وإدارة الاتصال في جامعة الدول العربية .

قدم إستشارات مهنية وعلمية لمؤسسات وطنية وعربية ودولية في العراق وليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك الامم المتحدة واليونسيف في مجال الإعلام والاتصال والتنمية الاجتماعية.كما عمل مدرباً ومحاضراً للعديد من المراكز الإعلامية ابرزها مركز تريم للتدريب والتطوير الإعلامي بصحيفة الاماراتية.وله مساهمات كثيرة في الصحف العربية.

نشر العديد من البحوث العلمية وحصل على لقب احسن باحث في العراق لعام 1994 في ( يوم العلم ) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.واحسن بحث في الوطن العربي لعام ( 2005 ) و ( 2007 ) من جامعة الدول العربية وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والدولية.وله العديد من المؤلفات ابرزها:

الإعلام الجديد : تسونامي الثورات وجمهورية الفيسبوك.هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مقدمة في الصحافة .الأفاق المشرقة ناشرون .الامارات 2012. مقدمة في العلاقات العامة والإعلان.الافاق المشرقة ناشرون.الامارات 2011 . تاريخ الفكر الاجتماعي- من عصر الحكمة الى عصر العلم.المكتب المصري للمطبوعات القاهرة 2011. نظريات اجتماعية.المكتب المصري للمطبوعات القاهرة 2011. بوراتيوم الإعلام .حروب الاعصاب بالتقنيات الرقمية المكتب المصري للمطبوعات القاهرة 2008 الاتصال الدولي والعربي : مجتمع المعلومات ومجتمع الورق دار الشروق الاردنية عام 2006 .

8.مناهج البحث الإعلامي دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد 2000.

علم النفس الاجتماعي دار الشعب الموصل 1998. احتلال العقول دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد 1991. دراسات معاصرة في الإعلام والدعاية.دراسات في علم النفس الاجتماعي.دار الحكمة للطباعة والنشر -بغداد 1990. بحوث المستمعين والمشاهدين – منهج تحليل المضمون .وزارة الثقافة والإعلام بغداد 1989.

ويعمل حالياً وكيل عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الانسانية / جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من 2002 ولغاية 2012.

تحياتنا للأستاذ الدكتور ياس البياتي..وله من أساتذة الاعلام وطلابه ومن تخرجوا على يديه التحية والتقدير والاحترام..لتلك القامة الاعلامية الشامخة ..وأمنياتنا له بالتوفيق الدائم.