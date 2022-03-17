أيهما أسهل: خسارة دهون البطن أم دهون الفخذين؟

المستقلة /- أكثر أنواع الدهون شيوعاً تؤثر على أجسامنا هي دهون البطن ودهون الفخذين، والتي غالباً ما يكون من الصعب فقدانها، ويمكن أن تكون خطيرة على صحتنا أيضاً. لكن من المهم ملاحظة أن كلا النوعين من الدهون في الجسم يختلفان عن بعضهما البعض.

ترتبط دهون البطن بدهون البطن الزائدة التي تتراكم تدريجياً حيث يستهلك المرء أكثر مما يحرق. من ناحية أخرى، فإن دهون الفخذين هي أيضًا نتيجة لنمط حياة غير صحي.

ومع ذلك، بالمقارنة مع دهون الفخذين، التي تتكون من دهون تحت الجلد، فإن دهون البطن تتكون بشكل رئيسي من دهون حشوية ملفوفة حول الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الكبد والأمعاء، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة.

أيهما أكثر خطورة؟

وجدت الدراسات أن دهون البطن تشكل خطرًا على الصحة أكبر من أي دهون أخرى في الجسم. إلى جانب أنها تؤدي إلى زيادة الوزن، فإنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة. يُعتقد أن ارتفاع مستويات الدهون الحشوية يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين وبعض أنواع السرطان.

من ناحية أخرى، تعمل دهون الفخذين كاحتياطي طاقة للجسم، بينما توفر أيضًا حشوة لحماية عضلاتك وعظامك من الإصابات.

هل خسارة دهون البطن أصعب من خسارة دهون الفخذين أم العكس؟

تعتبر دهون البطن ودهون الفخذين هي الأصعب من حيث فقدانها. حتى بعد التمرين المكثف والوجبات الغذائية الصارمة، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤية النتائج. ومع ذلك، فقد أشارت الدراسات إلى أن خسارة دهون البطن قد تكون أصعب من خسارة دهون الفخذين. لأن دهون البطن تحتوي على كمية أكبر من الخلايا الدهنية التي ترفض الاستجابة لتحلل الدهون وتكسرها.

ينقسم جسمنا إلى نوعين من المستقبلات في الخلايا الدهنية المعروفة باسم خلايا ألفا 2 وبيتا 2. في حين أن مستقبلات ألفا -2 أكثر استجابة لتحلل الدهون، فإن خلايا بيتا 2 لا تستجيب بشكل جيد لعملية تكسير الدهون. تمتلك مناطق البطن المزيد من خلايا بيتا التي تجعل من الصعب تقليل الدهون بسهولة، أما مناطق مثل الساقين والوجه والذراعين فتحتوي على المزيد من خلايا ألفا، مما يجعل عملية إنقاص الوزن أسرع في هذه المناطق، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.