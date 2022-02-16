أيهما أخطر السعال الجاف أم المصحوب بالبلغم.. اكتفشي ذلك

المستقلة /- السعال عادة ما ينظف الحلق والرئة من المخاط وغيره من المواد المهيجة. لكن إذا كنت تشعر أن سعالك أكثر جفافاً من الصحراء الكبرى، ولا يصاحبه أي مخاط، فأنت غالباً ما تعاني من السعال الجاف.

ما هو السعال الجاف؟

لا يخرج أي بلغم أو مخاط مع السعال الجاف وعادة ما يصاحبه شعور بوخز في الحلق.

قد يعود السبب لأي شكل من أشكال التهيج مثل الحساسية أو الربو أو الإصابات الفيروسية مثل كورونا.

على الرغم من أنه لا داعي للقلق عادة من السعال الجاف، لكن السعال المزمن ربما يكون عرضاً لمرض أكثر خطورة.

الأسباب الشائعة للسعال الجاف:

الربو:

الربو هو مرض يصيب الرئة ويتسبب في التهاب وضيق المسالك الهوائية، مما يصعب التنفس. وقد يؤدي هذا أحياناً إلى الكثير من السعال (من بينها السعال الجاف) خاصة الربو المصاحب للسعال CVA.

الأعراض:

1- قصر النفس.

2- ألم وضيق في الصدر.

3- السعال.

4- الصفير المصاحب للنفس.

علاج الربو:

لا شفاء من الربو، لذا تركز معظم العلاجات على تخفيف الأعراض. عادة ما تُستخدم أجهزة الاستنشاق الموسعة للشعب مثل ألبوتيرول، لتساعد في تخفيف نوبات الربو التي تأتي من حين لآخر.