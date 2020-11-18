أين يقع منتخب العراق بين أصحاب أطول سلاسل تجنب الخسارة؟

(المستقلة) فاز منتخب العراق على أوزبكستان بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، في مباراة ودية على هامش معسكر “أسود الرافدين” بالإمارات.

وأقام منتخب العراق معسكرا في الإمارات من أجل التحضير لعودة التصفيات الآسيوية المزدوجة بكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبخلاف الفوز على أوزبكستان، خاض منتخب العراق مباراة ودية ضد الأردن، الخميس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

وبهذا وصل منتخب العراق إلى 12 مباراة متتالية دون التعرض لأي خسارة، ليحتل المركز الثالث بين أصحاب أطول سلاسل تجنب الهزيمة في الوقت الحالي.

القائمة يتصدرها منتخب الجزائر بـ22 مباراة دون خسارة، يليه منتخب أيطاليا بـ21 مباراة، فيما توقف رصيد ألمانيا عند 12 مباراة، بعد الهزيمة الثقيلة من إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري أمم أوروبا، مساء الثلاثاء.

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