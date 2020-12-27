أين تذهب ملايين العملات الملقاة في أشهر نافورة بروما ؟

المستقلة /- تلقى آلاف العملات المعدنية في قاع أشهر نافورة في إيطاليا وهي نافورة تريفي يومياً. إذ تتحدث الأسطورة أنها الطريقة الوحيدة للعودة إلى روما.

وتعود هذه الأسطورة، التي يتبعها كل زائر لروما تقريبا. إلى الفيلم الأمريكي الصادر عام 1954 بعنوان “3 عملات في النافورة” الذي يصور سعي 3 من المحظوظين إلى تحقيق أحلامهم في العاصمة الإيطالية عبر إلقاء عملات في نافورة تريفي.

و يلقي السياح 1.5 مليون يورو في صورة عملات معدنية كل عام.وكان يمكن لأي شخص أن يأخذ أي عدد من العملات المعدنية من قاع النافورة كما يريد.

وخصصت الشرطة فريقا شرطيا لحراسة النافورة ليلا نهارا.على أن تأتي مجموعة شرطية منفصلة صباح كل يوم لجمع الأموال من القاع، ووضعها في أكياس بيضاء، ونقلها بعيدا.

وفي 2006، أصدرت بلدية روما قرارا بأن الأموال تصبح ملكا للمدينة بمجرد إلقائها في قاع نافورة تريفي.على أن تتبرع البلدية بهذه الأموال إلى منظمة الكاريتاس الخيرية، وهو القرار المعمول به حتى اليوم.