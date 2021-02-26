أيمن زيدان ينشر رسالة مؤثرة في ذكرى مقتل ياسين بقوش

المستقلة /- نشر الفنان السوري أيمن زيدان، رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستذكر فيها زميله الراحل ياسين بقوش عقب مرور ثماني سنوات على مقتله.

وقال “زيدان” عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “ياسين بقوش.. توقف قطار حياتك في زمن أغبر.. قلائل من أدركوا قسوة موتك.. أعرف أن الحياة لم تنصفك إلا قليلاً لكن ما يحزنني أننا أيضاً لم ننصف موتك.. هاهم كثيرون يسيرون في موكب رحيلك بين تجاذباتهم السياسية متناسين فجيعة رحيل فنان شاطرنا سنوات مديدة من عمرنا وكان ضيفاً يحمل معه مواسم الفرح والبهجة.. ”

وأضاف: “نم وادعاً في ملكوتك فموتك شاهد على فظاعة هذه الحرب المجنونة.. واسمح لي أن أدون على شاهدة قبرك.. هنا يرقد مهرج لير الذي خذلته الحياة كثيرا ولم تخفف ضحكات البلاط فجيعة الرحيل.. هنا يرقد ياسين الذي حلم أن يموت على المسرح فمات بقذيفة داخل سيارته..” واختتم: “يالقسوة البشر ويالبشاعة الدنيا.. وداعاً وسنظل نذكرك في زحام الموت الذي لاينتهي”.