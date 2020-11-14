أيس كريم عند الطلب..كيف تغلبت مبيعات “يونيلفر” على كورونا؟

المستقلة/ أمل نبيل/ بدأ توماس وول في بيع الأيس كريم في صيف عام 1913، بعد تراجع مبيعات محل الجزارة الخاص بعائلته في لندن

، لكنه تخلى عن الفكرة عندما بدأت الحرب العالمية الأولى بعد عام.

لكن وصول ثلاجة تجارية من الولايات المتحدة عام 1922 حفز طموحاته.

وبدأ وول في بيع آيس كريم وول إلى سكان لندن عن طريق الحصان والعربة ، ثم من قبل مندوبي المبيعات على الدراجات ثلاثية العجلات.

بحلول عام 1939 ، كان هناك 8500 دراجة ثلاثية العجلات للشركة على الطرق البريطانية.

في غضون ذلك ، تم شراء شركة ويلز من قبل شركة ليفر بروزرز المتخصصة في صناعة الصابون، والتي اندمجت مع الشركة الهولندية يوني مارجين في عام 1930 لإنشاء.شركة “يونيلفر”.

استمرت الشركة الأنجلو هولندية في الحصول على حوالي عشرين علامة تجارية أخرى من الآيس كريم .

وبدأت تبيع الآيس كريم في 63 دولة حول العالم وتحظى بما يقرب من خمس مبيعات الآيس كريم العالمية ، وهي حصة أكبر من منافسيها الأربعة التاليين مجتمعين ، وفقًا لشركة أبحاث يورومونيتور..

يونيلفر هبدأ توماس وول في بيع الأيس كريم في صيف عام 1913، بعد تراجع مبيعات مخل الجزارة الخاص بعائلته في لندن

، لكنه تخلى عن الفكرة عندما بدأت الحرب العالمية الأولى بعد عام.

لكن وصول ثلاجة تجارية من الولايات المتحدة عام 1922 حفز طموحاته.

وبدأ وول في بيع آيس كريم وول إلى سكان لندن عن طريق الحصان والعربة ، ثم من قبل مندوبي المبيعات على الدراجات ثلاثية العجلات.

بحلول عام 1939 ، كان هناك 8500 دراجة ثلاثية العجلات للشركة على الطرق البريطانية.

في غضون ذلك ، تم شراء شركة ويلز من قبل شركة ليفر بروزرز المتخصصة في صناعة الصابون، والتي اندمجت مع الشركة الهولندية يوني مارجين في عام 1930 لإنشاء.شركة “يونيلفر”.

استمرت الشركة الأنجلو هولندية في الحصول على حوالي عشرين علامة تجارية أخرى من الآيس كريم ،

، وبدأت تبيع الآيس كريم في 63 دولة حول العالم وتحظى بما يقرب من خمس مبيعات الآيس كريم العالمية ، وهي حصة أكبر من منافسيها الأربعة التاليين مجتمعين ، وفقًا لشركة أبحاث يورومونيتور..

يونيلفر هي الآن ملك الآيس كريم بلا منازع.

ومع انتشار فيروس كورونا واستمرار عمليات الإغلاق ، تستلهم الشركة الإلهام من الدراجات ثلاثية العجلات في سنواتها الأولى، لتوصيل الآيس كريمحتى باب المنزل

تمتلك شركة يونيلفر 5 علامات تجارية للأيس كريم من بينها ماجنوم.

من المتوقع أن تصل مبيعات ماجنوم للمستهلكين ، العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في العالم ، إلى 3.8 مليار دولار هذا العام ، متقدمة على العلامة التجارية الشقيقة كورنيتو (2.4 مليار دولار) ..بحسب يورومونيتور.

وزادت مبيعات يونيلفر من الأيس كريم بنسبة 26٪ بين أبريل ويونيو ، وبنسبة 16٪ في الربع التالي ، مقارنة بالعام السابق ، بسبب تزايد الاقبال على تناول الأيس كريم أثناء جائحة كورونا.ي الآن ملك الآيس كريم بلا منازع.

ومع انتشار فيروس كورونا واستمرار عمليات الإغلاق ، تستلهم الشركة الإلهام من الدراجات ثلاثية العجلات في سنواتها الأولى، لتوصيل الآيس كريم حتى باب المنزل.

أيس كريم في كل مكان

تمتلك شركة يونيلفر 5 علامات تجارية للأيس كريم من بينها ماجنوم.

من المتوقع أن تصل مبيعات ماجنوم للمستهلكين ، العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في العالم ، إلى 3.8 مليار دولار هذا العام ، متقدمة على العلامة التجارية الشقيقة كورنيتو (2.4 مليار دولار) ..بحسب يورومونيتور.

وزادت مبيعات يونيلفر من الأيس كريم بنسبة 26٪ بين أبريل ويونيو ، وبنسبة 16٪ في الربع التالي ، مقارنة بالعام السابق ، بسبب تزايد الاقبال على تناول الأيس كريم أثناء جائحة كورونا.