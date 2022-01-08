أيتن عامر تفاجئ الجمهور بأولى أعمالها الغنائية “بناقص”

المستقلة/- بعد تشويقها للجمهور خلال الأيام الماضية، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية “بناقص” للنجمة المصرية أيتن عامر بأول تجربة غنائية لها على الرغم من إمتلاكها للموهبة والخامة الصوتية.

وصدرت أغنية “بناقص” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل الكليب توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة التي قدمت أيتن عامر بصورة جديدة ومختلفة عن تلك التي عرفها بها الجمهور في مجال التمثيل.

وحملت أغنية “بناقص” اللهجة المصرية، ومن كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم، وجاءت بقالب غنائي درامي.

وشكلت أغنية “بناقص” مفاجأة لجمهور أيتن عامر الذي تفاجأ بصوتها وموهبتها، وسط إجماع على أن تطرح أكثر من أغنية في المرحلة القادمة.