أياكِ اعني .. احداثٌ ساخنة في يومٍ نكد !!

غازي المشعل

هو اليوم واضح من اوله نكد في نكد ..

فقد صحوت صباحاً على صوت صراخ جارتي كرستينا على طفلتها روبن ، فتحت باب شقتي لاستطلاع الامر فوجدت جارتي تتهيأ كعادتها للذهاب الى عملها .. وهي تمسك في يدها اليمنى ابنتها روبن وفي اليسرى قطتها سوزي ، ولما سالتها عن سبب غضبها وصراخها قالت كرستينا : انها بانتظار سيارة اسعاف الحيوانات لتقل القطة الى العيادة البيطرية ولكن روبن متمسكة بقطتها ولا تريد ان تتركها .. فسالتها ثانية : ومالها العزيزة سوزي ؟ فردت علي والدموع تنهمر من عينيها : ان قطتي تعاني الكآبة و لم تنم ليلة امس وبقيتُ يقظة معها حتى الصباح .. خطرت لي فكرة ان اخذ الطفلة الى شقتي حتى لاترى قطتها على النقالة وينفطر قلبها ، وافقت كرستينا وهدأت الطفلة ، تاخرت سيارة الاسعاف ثم بانت ، ولما سالتْ كريستينا قائدة الاسعاف قالت الاخيرة : ان الطريق كان مغلقاً بالصبات الكونكريتية والزحام المروري والاعتصامات واغلاق الطرق بسبب نتائج انتخابات مجلس ادارة حديقة حيوانات الولاية الاخيرة حيث يصفهاالخاسرون بالمزورة !!

انتهت قصة كرستينا وروبن وسوزي ، وانطلقت الى عملي معتمداً على الله ومردداً بعض الايات الشريفة والادعية كعادتي كل يوم.. اقتربت من مصانع شركة جون دير العملاقة لصناعة الحاصدات والادوات الزراعية فوجدت الطريق مغلقاً .. سالت شرطية حسناء : ما الامر لماذا تغلقون الطريق ؟ فاجابتني بهدوء وهي تبتسم : الطريق مغلق سيدي وبامكانك ان تسلك طريق اورلابور .. اقترب مني عامل مُضرِب من الشركة وناولني علم الشركة وكتيباً صغيراً وقال لي : سيدي نحتاج دعمك ودعم كل الناس في تلبية مطاليبنا .. قلت له وماهي مطالبكم اخي ؟ قال نحن نطالب بتثبيتنا على الملاك الدائم للشركة ورفع سقف رواتبنا من ٧ الاف الى عشرة الاف دولار شهرياً وشمولها بالحوافز فشركتنا حققت ارباحا تزيد عن ٢٠٠ مليار دولار العام الماضي ونحن نقوم بعمل جبار وانتاجنا يغطي كل انحاء العالم والشركة رابحة و.. و .. قاطعته : اطمئن .. فسادعمكم بكل ما اوتيت من قوة .. سادعمكم بتراكتوراتكم القوية الخضراء الجميلة .. فرفع الرجل يديه بعلامة النصر وسمح لي بالمرور وسط دهشة واستغراب الشرطية الحسناء …

انطلقت حذراً جداً ، فقبل ايام وفي شارع مورننغ ستار الذي وصلته الان كدت افقد اجازة القيادة خاصتي لانني لم أرَ ولم اتوقف مسافة مناسبة حين كان هناك سرب من البط يخترق الشارع امامي ، وعندما عاتبني الشرطي الذي كان يؤمن سلامة السرب ، حلفت له اغلط الايمان انني احترم حقوق البط ولكنني فوجئت بالسرب ، فاقتنع الرجل بعذري ونصحني : سيدي انتبه لاسراب البط والغزلان البرية وهي تخترق الشارع فهذا هو موسمها ، قلت له وانا احلف ثانية : اطمئن .. ساحترم حقوق البط والغزلان والقنادس والرواكين والسناجب والقطط والكلاب والديناصورات .. وحتى الحمير من امثالي !

دلفت الى الطريق الوطني السريع رقم ٨٠ وقد اخذت الحذر مرتين لانني دائما ما اطلق العنان لمركبتي في هذا الطريقالواسع حيث السرعة القصوى ٦٥ ميلاً في الساعة ( ١٠٥ كم ) واحيانا اصل الى سرعة ١٤٠ دون ان ادري فالطريق مثلالزبد والسيارة نشيطة والرقابة قليلة عدا الرادارات الجوية رغم وجود بعض السلّابة وكثرة السيطرات على الطريق .. المهم اجتزت عدة اميال واذا بسيارة الشريف خلفي وهي تلمظ بالازرق والاحمر مما يعني ان عليّ ان اتوقف ، عندهاادركت ان التكت ( الغرامة ) قد حلت علي لا محالة .. ركنت سيارتي على جانب الطريق وبعد خمسة دقائق جاءتني شرطية وجهها كفلقة شمس ، اقتربت مني وامرتني كما هي العادة ان أُخفض زجاج سيارتي ، حيتني باحسن تحية ، ثم سالتني : سيدي هل تعرف لمَ اوقفتك ؟ حلفت لها بجمالها الخارق وشعرها الذهبي وبروح جدي حمد انني لا اعرف .. فقالت لي سيدي لقد تبعتك واوقفتك لان سجلاتك تشير الى ان هذه السيارة باسم فتاة اسمها فاطمة .. فاسرعت لمقاطعتها : نعم فاطمة هذه بنتي .. فقالت اعرف سيدي ولكن هل لديك تصريح بقيادة سيارتها .. قلت للشرطية التي يشع وجهها نوراً وانا فاغر فاهي : نعم فانا مخول بقيادة السيارة كما هو مثبت في التأمين ، واخرجت لها من چكمچة السيارة وثيقة التامين ، قراتها وابتسمت ثم ناولتني البوليصة وهي تعتذر بشدة عن تاخيري وان هذا واجبها و.. و.. وانا اردد يا بعد بيتي لا تعتذرين .. ماكو فد مخالفة ثانية او ثالثة لانني اريد ان ابقى محدقاً بوجهها ، فهذه هي الوجوه التي ينبغي الاصطباح بها والا فلا !! بالمناسبة من اين جاءت تسمية الچكمجة ؟؟

المهم عادت الشرطية الى سيارتها وانطلقت انا الى عملي فقد تاخرت قليلاً عنه ، ولكن لا يهم فعندي من ساعات الـPTO الكثير .. وصلت الى المكان واسرعت الى مكتبي .. وانا ادلف الى قسمي في العمل سلمت على مديرتي شيرل فكان ردها اليوم باهتاً جداً .. استغربت وقلت : ربما ان المديرة متعبة او مزلوغة ، او غير مزلوغة ليلة امس !!!! .. المهم شغلت جهاز الكومبيوتر الخاص بي وعملت ( clock in ) ولكن استقبال مديرتي الغريب اليوم ظل في بالي ولم يعجبني ، ذهبت الى زميلتي الحلوة لورين سالتها ان كان هناك شيء ليس على مايرام في قسمنا فاجابت بالنفي .. عدت الى شيرل اتحارش بها واغازلها كما في كل يوم ولكن وجهها كان مازال متجهماً .. عدت الى كومبيوتري وارسلت لها رسالة اليكترونية : شيرل ما الامر ؟ هل انت مريضة ؟ مالكِ متجهمة اليوم واين الكيك الذي تحضريه لي كل صباح ؟ ردت علي بسرعة : يافلان انك خالفت الْيَوم قواعد العمل فاما ان تعود الى بيتك ، او تضع كمامة على وجهك وانت تعرف ان هذه مخالفة .. تلمست وجهي وادركت فعلاً انني ارتكبت الخطيئة لان نسيت ان ارتدي الكمامة ، اسرعت الى المنضدة التي تضع عليها شيرل الكمامات والمطهرات وسجل التوقيع اليومي بالتعهد اننا لانعاني من حرارة او گحة او أياً من اعراض كورونا .. لبست كمامتين اثنتين وذهبت الى شيرل فانفرجت اساريرها.. وقالت وهي تضحك : نعم هكذا .. واخرجت لي بعض الحلوى والكعك واعطتني اياه وسلمت لي كذلك اوامر العمل كعادتها كل يوم ورجعنا .. افضل من السمن على العسل !!

لا ادري ماذا ينتظرني عند العودة بعد انتهاء العمل ، فقد اجد الطريق مغلقاً حيث سمعت في اخبار التلفزيون ليلة امس ان هناك بوادر توتر بين بيت اندرسون وبيت مايكل بسبب ان احدى بقرات بيت مايكل كانت قد اجتازت مزارع بيت اندرسون ورعت فيها ، او اجد ان الكهرباء مقطوعة ، او المجاري طافحة او ان صاحب الشقة ينتظرني مطالباً بالايجار او .. او ..

الم اقل لكم انه يوم نكدٍ في .. نكد !!