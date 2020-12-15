أياد جمال الدين: ترمب جعل الاسلام السياسي يعيش احلك ايامه

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المستقلة.. قال النائب السابق اياد جمال الدين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “فعل في 4 سنوات ما لم تفعله أمريكا خلال 40 عاما” ، ما جعل الإسلام السياسي يعيش احلك أيامه.

ونشر جمال الدين تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر  أشار فيها الى أن ” ترمب؛ حوّلَ السعوديّة من عاهرة منقّبة.. الى عاهرة ( أوپن) ” ، كما أنه “قضى على داعش”.

وأضاف “ترمب؛ لَمْ يمارس ضغطًا حقيقيا على سورية. ترمب؛ أذاقَ خامنئي معنى (الذلّ)”.

وخلص جمال الدين في تغريدته الى أن “الإسلام السياسي عاشَ أحلك أيّامه زمن ترمب”.

وفي تغريدة أخرى منفصلة وصف جمال الدين ترمب بأنه “رئيس استثنائي. بكلّ إخفاقاته ونجاحاته”، منوها الى أنه “خسرَ الإنتخابات.. ولكنّه لم يخسر شعبيّته عند أنصاره”.

وأشار الى أن سيادة القانون في أمريكا..تبقى “فوق الجميع”.

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