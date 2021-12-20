أوميكرون “يؤجل” منتدى دافوس .. و أوربا تنتظر لقاح خامس مضاد لكوفيد-19

المستقلة/- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عام 2022 يجب أن يكون العام “الذي سنضع فيه حدا لوباء كوفيد-19”.

ومع اقتراب موسم العطلات، حث غيبريسوس أفراد العائلات والأشخاص الذين يرغبون في قضاء الوقت معاً على التفكير ملياً وقال: إلغاء لقاء ما أفضل من خسارة حياة.

أما بخصوص أوميكرون الذي يقلق العالم، فقال غيبريسوس إنه “ينتشر بشكل أسرع من دلتا ويسبب عدوى لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من مرض كوفيد”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي موجز صحفية في جنيف “هناك الآن دليل ثابت على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من دلتا”، مضيفاً أنه “من المرجح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد يمكن أن يصابوا”.

بلجيكا توافق على تطيعم الأطفال من 5 إلى 11 عاماً

اتفق وزراء الصحة في بلجيكا على البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة ضد كوفيد.

وقال الوزراء إن التطعيم موصى به بشدة للأطفال الذين يعانون من ظروف تعرضهم لخطر كبير لمضاعفات. وستتم دعوة هؤلاء الأطفال لتلقي لقاحاتهم كأولوية قبل نهاية الشهر الحالي.

حملة تلقيح الأطفال ضد “كوفيد -19” تلقى إقبالا في الدنمارك

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية الشهر الماضي على استخدام لقاح بجرعة مخفضة من إنتاج شركة فايزر/بيونتك للاستخدام في الفئة العمرية من 5 إلى 11عاماً. ولمواجهة الارتفاع الجديد في إصابات كورونا، الذي أودى بالفعل بحياة 27900 شخص في بلجيكا، شددت الحكومة القواعد الخاصة بالمدارس ودور الحضانة.

إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي

أرجئ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي كان مقرراً في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني/يناير في دافوس السويسرية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحوّر أوميكرون، كما أعلن المنظمون في بيان.

وأوضح المنظمون أن الاجتماع الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد “في وقت مبكر من الصيف”، علما أن منتدى دافوس الاقتصادي ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز لقاح نوفافاكس

أعلنت الوكالة الاوروبية للأدوية الإثنين قرارها بشأن لقاح كوفافاكس المضاد لكوفيد فيما تتضاعف التحذيرات، في الولايات المتحدة كما في أوروبا، في مواجهة الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون شديدة العدوى.

وعقدت لجنة الأدوية المخصصة للاستخدام البشري في الوكالة الأوروبية للأدوية اجتماعاً استثنائياً الإثنين لمراجعة طلب إعطاء الضوء الاخضر للقاح نوفافاكس، وقالت إنها ستعلن النتيجة فور توصلها إليها.

وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأميركية “الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق” على ما ذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان.

ألمانيا تشدد الإجراءات للوافدين من بريطانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا إن البلاد ستفرض حجراً صحياً على المسافرين من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل هذا اليوم الإثنين وستطلب اختبار كوفيد-19 سلبياً لدخول البلاد.

كان وزراء الصحة بالولايات في ألمانيا قد حثوا حكومة البلاد نهاية الأسبوع على فرض قواعد أكثر صرامة على الوافدين من بريطانيا، حيث تتسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في زيادة عدد الإصابات.

فاوتشي: أوميكرون غير عادي

حذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، الأحد من أن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا “تنتشر” في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي لشبكة “سي إن إن”، إن “هذا الفيروس غير عادي”، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذه المتحورة ستصبح مهيمنة و”سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”.

وصرح لقناة “إيه بي سي”، أن المتحور ينتشر “بسرعة حقاً، حرفياً في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا”.

المصدر: يورونيوز