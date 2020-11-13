أول هاتف ذكي في العالم بـ 8 كاميرات – صور

المستقلة /- مع تطور صناعة الهواتف المحمولة يوما بعد يوم، يتزايد التنافس بين شركات تصنيع الهواتف الذكية لتقديم أفضل الإمكانيات ضمن أجهزتها، ومن حيث الابتكار والتطوير تسعى تلك الشركات المصنعة حاليا لإضافة مواصفات قوية بهواتفها مثل المعالجات والكاميرات، وتعمل أحدي الشركات هذه الأيام لتطوير أول هاتف ذكي في العالم بـ 8 كاميرات.

وبحسب ما ذكره موقع “somagnews”، قدمت شركة Lens Technology Co الصينية طلبا لتسجيل براءة اختراع لتطوير هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا ذات 8 عدسات، وتمت الموافقة على الطلب في شهر أكتوبر المنصرم.

وتتعاون الشركة الصينية التجارية مع عدة شركات مصنعة للهواتف الذكية الكبرى من بينها آبل وسامسونج وهواوي وشاومي وغيرها، حيث تقوم شركة Lens Technology، بتصنيع شاشات اللمس ووحدات الكاميرا لساعات آبل Apple Watch.

وكشفت براءة الاختراع التي حصلت الشركة الصينية بالموافقة عليها من منظمة العالمية للملكية الفكرية في 2 أكتوبر 2020 ، عن صور لتصميم الهاتف الجديد الذي سيأتي بـ 8 كاميرات أساسية على واجهته الخلفية، ثبتت كل كاميرتين منها في إطار مائل على إحدى زوايا الواجهة.

وتظهر الصور المسربة أن الواجهة الأمامية للهاتف لا توجد بها فتحات مخصصة لكاميرا الصور الشخصية، ما يعني أن الكاميرا الأمامية ستأتي مدمجة تحت الشاشة.

وتوضح الواجهة الخلفية للهاتف، أن مصابيح الإضاءة الخاصة بكاميرات هذا الهاتف توضع في الإطارات الجانبية ما بين كل عدستين، وأن فتحة المايكروفون موجودة أعلى ومنتصف ظهر الجهاز.

ومن المتوقع أن تحوي كاميرات الهاتف الجديد على عدسات للتصوير العريض، وعدسات للتصوير الفائق العرض، وعدسات للتصوير المركب، ولم توضح الشركة الصينية موعد إنتاج هذا الهاتف.