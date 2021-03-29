أول مطار في العالم يتيح موقعه الإلكتروني بتقنيات لغة الإشارة المبتكرة.. سعودي !‎

المستقلة/- أعلنت شركة مايند روكيتس Mind Rockets Inc الرائدة مجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع حول العالم، عن تعاونها مع مطارات الرياض لتزويد الموقع الإلكتروني الخاص بمطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية بتقنيات لغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية و الصم، ليكون بذلك أول مطار على مستوى العالم يطبق تقنيات لغة الإشارة على موقعه الإلكتروني https://kkia.sa/ar/Pages/default.aspx.

ولغرض تقديم تقنيات لغة الإشارة على موقعها، تعاونت شركة مطارات الرياض مع فريق عمل من الصم و السامعين بشركة مايند روكتس العربية الرائدة على مستوى العالم في التقنيات المساندة للصم، والحائزة على العديد من الجوائز العالمية و الإقليمية في ابتكاراتها المتخصصة بالتقنيات المساندة للصم، و قد طورت بالإضافة لذلك العديد من التقنيات التي تتيح العديد من وسائل التواصل الاجتماعي بلغة الإشارة مثل صفحات فيسبوك و حسابات تويتر.

وعبّر محمود الدراوشة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايند روكيتس Mind Rockets Inc عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً:” تتراوح التقديرات الرسمية لعدد الصم وضعاف السمع في السعودية ما بين ٧٠٠ ألف و مليون شخص، وفي الوطن العربي ١٣ مليون شخص، بالإضافة الى ٤٦٠ مليون شخص من حول العالم، ولذلك؛ وجٍد هذا التعاون مع مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية لتزويد موقعه الإلكتروني بتقنيات لغة الإشارة، ليكون بذلك أول مطار في العالم يزود موقعه الإلكتروني بهذه الخدمة لمساعدة الصم وضعاف السمع من حول العالم الذين يعانون بصمت في فهم المعلومات و الوصول للخدمات على المواقع الإلكترونية كغيرهم من أبناء المجتمع، و ذلك لأن أكثر من 80% منهم يستخدمون لغتهم الأم و هي لغة الإشارة للتواصل بدلاً من اللغة المكتوبة التي لا يجيدها الغالبية”.

وأضاف رئيس هيئة المديرين بالشركة محمد الكيلاني:” من خلال هذا التعاون أيضًا، نقوم بإيصال رسالة مهمة، بأن للصم كغيرهم الحق في الوصول إلى المعلومة و الخدمة و هم جزء من المجتمع لهم حق علينا بمراعاة احتياجاتهم، و هذا جزء من ديننا و ثقافتنا ينبغي أن نقدم فيه مثالاً متقدماً للاهتمام بفئات المجتمع على اختلافها”.

بإمكان زوار موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض الآن تشغيل هذه الخدمة عن طريق الضغط على أيقونة الصم على الموقع، و عندها يظهر مترجم افتراضي يرحب بالزائر بلغة الإشارة و عندما يقوم الزائر بالتأشير على أي نص على الموقع فإن المترجم الافتراضي يقوم بالترجمة الفورية إلى لغة الإشارة، مما يجعل الموقع مفهوماً للصم بلغة الإشارة السعودية.

بالإضافة الى ذلك، طورت التقنية المستخدمة بفريق يعمل فيه الصم جنباً إلى جنب مع السامعين في تطوير و تدقيق الترجمة لضمان أن ذوي الإعاقة طرف أساسي في صناعة البرمجيات التي تخدمهم.

من الجدير ذكره أن تطبيقات شركة مايند روكتس تُستَخدَم في العديد من المواقع الحكومية العربية و من أكثر من 500 ألف مستخدم في أميركا وكندا والعالم العربي وقد فازت الشركة بالعديد من الجوائز وحصلت على اعتراف من لجان تحكيم دولية عدة في دبي وأميركا و كوريا الجنوبية وسويسرا والأردن والبحرين و قد حازت على عدة جوائز عالمية و إقليمية من أبرزها جائزة التصويت العام في سيدستارز في سويسرا، و أفضل تطبيق محدث لفايسبوك على مستوى العالم و على المستوى الإقليمي في أميركا، و جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بالكويت و جائزة تمكين الأشخاص من مؤسسة سيمنز الألمانية، بالإضافة إلى تكريم الشركة بدعوتها لحضور نقاش حواري مع مؤسس فايسبوك و الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ.