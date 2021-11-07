أول عرض عالمي لفيلم “بلا أرض” لـ تورج اصلاني في امريكا

المستقلة/- منصور جهاني/.. تمكّن فيلم “بلا أرض” الفيلم الروائي الطويل الثالث للمخرج الايراني تورج أصلاني، من الحصول على عرض عالمي له في مهرجان السينما الدولي الثاني والثلاثين ” سینه‌کوئست” في امريكا.

فيلم “بلا أرض” Landless من تأليف وإخراج وإنتاج تورج أصلاني، وإنتاج شركة أفلام “ماد موفي”  MAAD Movie شارك في إنتاجه “ره‌ز هه‌لکه‌وت ره‌شید” Raz Halkawt Rashid من إقليم كردستان العراق.

و في عرضه العالمي الأول، سيتم عرضه في قسم “منظور السينما العالمية” في الدورة الثانية والثلاثين للمهرجان السينمائي الدولي “سینه‌کوئست” Cinequest في امريكا، وهو أحد أبرز التظاهرات السينمائية المستقلة عالميا شهرة والذي تمت الموافقة عليه من قبل جوائز الأوسكار.

جدير بالذكر أن مهرجان “سینه‌کوئست” الدولي للسينما يعد مهرجان الأفلام والإبداع حول العالم، وهو أحد أهم المهرجانات المستقلة، مع التركيز على الابتكارات التكنولوجية الإبداعية من أجل حياة أفضل لشعوب العالم، ويعد من أبرز مهرجانات اكتشاف الأفلام الإبداعية.

وتنطلق فعاليات مهرجان “سینه‌کوئست” الدولي الثاني والثلاثون في الفترة من 4 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في سان خوسيه كاليفورنيا بأمريكا، بإدارة كل من “هالفدات هوفسي” Halfdan Hussey وإِشراف “كاثلين باول” Kathleen Powell.

وكان قد اختار قراء صحيفة “يو.اس.اي تودي” USA Today مهرجان “سینه‌کوئست” السينمائي الدولي كأفضل مهرجان سينمائي أمريكي.

فيلم “بلا أرض” هو الفيلم الطويل الثالث للمخرج الايراني الكردي “تورج أصلاني”، وهو مزيج من الكوادر البارزة من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان، يتضمن الفيلم ممثلين أدوا أدوارهم بأربع لغات: الكردية والتركية والعربية والفارسية.

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