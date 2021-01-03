أول ظهور لوفاء الكيلاني وتيم حسن بعد شائعات الانفصال – صور

المستقلة /- حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الممثل السوري تيم حسن، على أداء واجب العزاء في المخرج حاتم علي، والذي يقام الآن بسوريا.

وظهرت الكيلاني وحسن في العزاء لأول مرة بعد أنباء طلاقهما التي انتشرت خلال الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخرج أحد منهما ليوضح حقيقة هذه الشائعات.

كما أرسلا الثنائي باقة زهور إلى صالة الحسن في أبورمانة في دمشق، التي تقام بها عزاء حاتم علي، حيث كان هناك باقة كتب عليها: “أحر التعازي، تيم حسن ووفاء الكيلاني”.

وسبق ان تداولت تقارير مؤخرا بشأن انفصال المصرية وفاء الكيلاني، والسوري تيم حسن، وانطلقت الشائعة من لبنان بعد ادعاء أحد الصحفيين أنه تلقى معلومة شبه مؤكدة أن وفاء الكيلاني كانت في البنك الأهلي المصري من أجل الحصول على تحويلة مالية بقيمة 100 ألف دولار كمؤخر لطلاقها الرسمي.