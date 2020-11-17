أول ظهور للفنانة ميمي جمال بالحجاب بعد إسلامها

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المتألقة ميمي جمال، زوجة الفنان الراحل حسن مصطفى، زعموا أنها أول صورة لها بعد اعتناقها الإسلام.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير، فقد ظهرت الفنانة ميمي جمال وهي ترتدي عباءة سوداء، وتلف الحجاب حول رأسها، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل إن كانت قد ارتدت الحجاب بشكل نهائي أم لا.

وجدير بالذكر أن الفنانة المتألقة ميمي جمال كانت أعلنت منذ عدة شهور عن رغبتها في اعتزال التمثيل، حيث قالت إنها أصبحت أكثر راحة بعد أن جلست في المنزل بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، وأنها حاليا ليس لديها الطاقة للعمل بعد رحيله.

وأضافت أنه عرض عليها الكثير من الأعمال ولكنها رفضتها، ولكن عند.ما اتصل بها الفنان أحمد حلمي من أجل دور في فيلم «لف ودوران» لم تستطع الر.فض لأنها تحبه جدا.

كما كانت ميمي قد عبرت من قبل عن رغبتها في ارتداء الحجاب وذلك بعد رحيل زوجها الفنان حسن مصطفى، وهو ما أثار الشكوك في أنها قد ارتدته بالفعل