أول ظهور لرفعت الاسد في سوريا

المستقلة /- ظهر رفعت الأسد في أول صورة له رفقة حفيدته شمس الأسد، يوم السبت، ويعد أول ظهور له بعد عودته إلى سوريا بشكل سري على خلفية صدور حكم بالسجن أربع سنوات في فرنسا.

وأعاد نجله دريد الأسد بإعادة نشر صورة ابنته رفقة جدها على صفحته على فيسبوك وتداولتها صفحات ومواقع على نطاق واسع.

وكانت صحيفة “الوطن” الموالية، قالت إن رئيس النظام السوري بشار الأسد سمح لعمه رفعت الأسد المنفي منذ العام 1984 بالعودة إلى البلاد.

وأضافت أن “رفعت الأسد (84 عاما) وصل الخميس إلى دمشق؛ وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي، وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا”.

وكانت محكمة الاستئناف في باريسي ثبتت حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد في التاسع من أيلول الفائت، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.