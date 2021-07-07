أول ظهور لأروى بعد الحروق التي أصابتها

أول ظهور لأروى بعد الحروق التي أصابتها

المستقلة /- نشرت الفنانة اليمنية أروى عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقاطع فيديو من أجواء احتفالها بعيد ميلادها ال 43.

وشاركت الفنانة أروى متابيعيها عيد ميلادها ، من خلال نشر مقتطفات أثناء احتفالها بعيد ميلادها مرتدية فستان باللون الأبيض وتسريحة شعر انسيابية بلون شعر أشقر جذاب أثناء تواجدها في لبنان برفقة العديد من أصدقائها وسط أجواء احتفالية رائعة.

الفنانة اروى نشرت مؤخرا مقاطع فيديو لوجهها بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثانية ، سببت لها تورم حول منطقة الأعين نتيجة لعلاج خاطئ عندما قامت بإزالة شعر وجهها بتقنية ” الليزر ” وظهرت بوجه منتفخ وتورم كبير من جهة أعينها وأوضحت سبب اختفائها عن متابيعيها لهذا السبب.

حاليا تتواجد الفنانة أروى في لبنان بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد وعدم مقدرتها على الرجوع الى منزلها في السعودية بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا والسفر.

