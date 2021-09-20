أول صور تجول الأسيرين كممجي ونفيعات بعد تحررهما

المستقلة /- نشرت “القناة الـ13” العبرية، مقطع فيديو قالت إنه يظهر الأسيرين الفلسطينيين، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، بعد 3 ساعات من هروبهما مع 4 آخرين من سجن جلبوع.

وبحسب القناة شوهد نفيعات وكممجي وهم يحملان حقائبهما ويمشيان سويا في قرية الناعورة على بعد بضعة كيلومترات شمال سجن جلبوع بعد 3 ساعات من عملية نفق الحرية.

وقالت القناة إنهما كانا في مسجد قريب من قبل، وهما يسيران باتجاه سيارة يبدو أنهما تمكنا من خلالها من الوصول إلى منطقة جبل القفزة في مدينة الناصرة، وهي المنطقة التي تم القبض فيها إعادة اعتقال البطلين يعقوب محمود قادري ومحمد العارضة بعد 5 أيام من الهروب.

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