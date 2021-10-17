أول صلاة بالحرم المكي دون تباعد – فيديو

المستقلة /- أقيمت، فجر الأحد، في المسجد الحرام بمكة المكرمة والنبوي في المدينة المنورة أول صلاة دون تباعد بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.

وفي وقت سابق، نشرت الرئاسة العامة للحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مجموعة من الصور الخاصة بإزالة ملصقات التباعد من داخل الحرم المكي، وذلك في إطار تنفيذ خطة المملكة لتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.

وكتبت رئاسة شؤون الحرمين على موقع “تويتر”: “يحدث الآن: مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية؛ الرئاسة تباشر إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعداداً لصلاة فجر الأحد”.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو لحظة القيام بإزالة بعض الملصقات الخاصة بالتباعد والتي كانت موجودة داخل الحرم المكي، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي كانت مُطبقة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجدّ.

وأزالت رئاسة الحرمين ملصقات التباعد في ظل الاستعداد لتطبيق قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك بما يسمح باستخدام الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة أسامة بن منصور الحجيلي قوله إن الوكالة بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من جانب آخر، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.