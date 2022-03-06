أول “روبوت ” بشري ذكي.. صوفيا تصل إلى دولة عربية الثلاثاء

المستقلة /- تصل صوفيا أول روبوت بشري ذكي، إلى دبي يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في أضخم مؤتمر ذكي للمدققين الداخليين.

ومن المنتظر أن تشارك صوفيا في أعمال الدورة العشرين للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي سينعقد في دبي في الفترة من 7 ولغاية 9 مارس 2022.

وستقوم صوفيا التي تحمل الجنسية السعودية، بإجراء جلسة تفاعلية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بعنوان “الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي”، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر، الذي تستضيفه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان “الثورة والتحول على صعيد التدقيق الداخلي”.

وكانت صوفيا قد أصبحت أول مواطن روبوتي في العالم بعدما منحتها المملكة العربية السعودية جنسيتها في أكتوبر من عام 2017، وقد عمل المنظمون على تسهيل تواجد صوفيا في أعمال المؤتمر الذكي كرمز لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويساهم في رعاية المؤتمر عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة مثل شركة كي بي ام حي، بيئة، بروتيفيتي، برايس ووترهاوس كوبرز.

ويوفر المؤتمر فرصة للحضور لاستلام أكثر من 22 اعتمادا للتعليم المهني المستمر، وذلك لتعزيز عملية تطورهم المهني. وسيحظى المشاركون بفرصة التعلم من أكثر من 40 متحدثا وقائدا ومؤلفا دوليا سيشاركون تجاربهم وأفضل الممارسات والاتجاهات ودراسات الحالة، وذلك عبر أكثر من 44 جلسة سيديرها بعض أكبر الأسماء في مجال التدقيق الداخلي.

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