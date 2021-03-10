أول رد من السراج على حصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية ثقة البرلمان

المستقة/-أحمد عبدالله/ علق فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، على حصول حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الثقة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ثقة البرلمان اليوم الأربعاء.

وأعرب السراج، في بيان، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بنيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الثقة من البرلمان، اليوم الأربعاء، معتبرا أنها “خطوة لإنهاء الانقسام”.

وأضاف السراج، “نبارك لحكومة الوحدة الوطنية نيلها الثقة من مجلس النواب، ونبدي كامل استعدادنا لتسليم المهام والمسؤوليات”.

وأضاف أن “ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام وندعو الجميع إلى التكاتف والتعاون والوحدة والتسامح من أجل ليبيا ونهضتها”.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن “الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة”، قائلا إن “132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة”.

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