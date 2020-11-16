أول رحلة طيران بين البحرين وإسرائيل الأربعاء المقبل

أول رحلة طيران بين البحرين واسرائيل الاربعاء المقبل

أول رحلة طيران بين البحرين واسرائيل الاربعاء المقبل

المستقلة … قال إن آفي بيركويتز مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط أنه سيرأس الوفد الأمريكي إلى البحرين وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث “تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

حيث سيتم اطلاق أول رحلة طيران مباشرة من العاصمة البحرينية المنامة إلى تل أبيب يوم الأربعاء المقبل وتضم وفدا أمريكيا وآخر بحرينيا لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

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ويجتمع الوفدان الأمريكي والبحريني مع كبار المسؤولين الإسرائيليين يوم الأربعاء المقبل.

وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي لترامب لمنتدى الأمن العالمي اليوم الاثنين إنه يأمل أن تسعى الإدارة القادمة للديمقراطي جو بايدن إلى إبرام اتفاقات أخرى مماثلة بين إسرائيل ودول عربية.