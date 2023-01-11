أول ديو غنائي في 2023.. “مون امور” يجمع شذى حسون و فوديل

المستقلة/- بعد ترقب وإنتظار، طرحت لايف ستايلز ستوديوز، ديو أغنية “مون امور” الذي جمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.

وصدر ديو “مون امور” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج زياد خوري.

ويُعد ديو “مون امور” أول ديو غنائي عربي يصدر في العام الجديد 2023.

جاءت أغنية “مون امور” باللهجة المغربية، وحملت توقيع فوديل على صعيد اللحن، حيث قدم مادة لحنية ايقاعية، جديدة من حيث التركيبة اللحنية والأسلوب الغنائي الذي جمع بين سرعة الأداء والإحساس بالمغنى.

وحملت أغنية “مون امور” كلمات سمير المجاري وتوزيع رشيد محمد علي.

ويتجدد التعاون بين لايف ستايلز ستوديوز و شذى حسون بأغنية “مون امور” التي تُعد أول أغنية من البومها الجديد مع الشركة، بينما يُعد هذا التعاون الأول مع فوديل.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تأسيس قوة اوربية مشتركة مع الناتو لحماية البنى التحتية الأساسية

اخر الاخبار

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يطيح برئيسه بعد تصريحاته ضد زيدان

اخر الاخبار

بعد عطل فني نادر .. هيئة الطيران المدني الأمريكي تستأنف الرحلات الجوية

اخر الاخبار

من ينقذ العراق.. وكيف؟!

اخبار العراق

باحث عراقي يحذر من خطورة التوسع في التوظيف العام

اخر الاخبار

محاولات أمريكية مكثفة لعرقلة جهود تسوية العلاقات التركية السورية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد : ارتداء جورجينا النقاب يثير الجدل في السعودية

اخبار العراق

السوداني يترأس اجتماعاً ضم وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة

اخبار العراق

السليمانية تعيش على وقع تراشق واتهامات بالفساد بين الحزبين

اخبار العراق

اطلاق سراح هيثم الجبوري بكفالة قدرها 4 مليارات دينار

اخبار العراق

كلفة استخراج النفط.. العراق سيدفع 16 مليار دولار للشركات

اخبار العراق

التخطيط.. مرحلة ثالثة من استراتيجية خفض خط الفقر في العراق

اخبار العراق

التربية.. لا تغيير في مواعيد امتحانات نصف السنة 2022ــ 2023

اخبار العراق

التربية.. لا تغيير في مواعيد امتحانات نصف السنة 2022ــ 2023

اخر الاخبار

مدرب.. رونالدو اختار تحديا قويا ولن يكون الأمر سهلا بالنسبة له

اخر الاخبار

الصحة الكويتية.. الفحوصات الجينية أظهرت رصد متحور “XBB.1.5”

اخر الاخبار

الامم المتحدة.. قرابة 50 ألف سد كبير قد تفقد ربع طاقتها التخزينية

اخر الاخبار

ردود فعل حادة.. العثور على وثائق سرية في المكتب لجو بايدن

اخر الاخبار

اخصائية.. تسخين مقاعد السيارة يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة

اخر الاخبار

تطبيقيات Zoom و”إنستغرام”ستحصل على ميزات وتعديلات مميزة

اخر الاخبار

مايكروسوفت تنوي إدخال ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد تحسن الطلب في الصين

اخر الاخبار

تأسيس قوة اوربية مشتركة مع الناتو لحماية البنى التحتية الأساسية