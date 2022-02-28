أول خسارة شخصية لبوتين جراء حرب أوكرانيا

المستقلة /- أعلن الاتحاد الدولي للجودو، “تعليق” الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتن ومنصبه سفيرا للاتحاد، ردا على غزو أوكرانيا.

وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان “نظرا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتن كرئيس فخري وسفير للاتحاد”، وفق “فرانس برس”.

وبوتن لاعب جودو متمرّس غالبا ما يُظهر الجانب الرياضي من شخصيته ويروّج لنمط حياة صحي.

وتتناقض صورته بشكل ملحوظ مع صورة سلفه بوريس يلتسين، الذي جابت مغامراته الكحولية العالم في تسعينيات القرن الماضي.

واستمرت معركة السيطرة على كييف الأحد في اليوم الرابع من الهجوم الذي شنه فلاديمير بوتن في أوكرانيا في سياق اتّسم بزيادة الضغط الغربي على موسكو من خلال استبعاد البنوك الروسية من منصة سويفت وتوقع تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.

وتسببت الأزمة الأوكرانية الروسية بتداعيات كثيرة على عالم الرياضة الاحترافية.

 

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