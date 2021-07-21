أول تعليق من وفاء عامر بعد اتهامها بدهس سيدة بسيارتها

المستقلة/- منى شعلان/ تقدمت الفنانة المصرية وفاء عامر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد سيدة اتهمتها بدهسها بسيارتها قبل أيام.

وكشفت وفاء أنها فوجئت بهذه السيدة تنسج قصة الحادث من وحي خيالها، وتردد أنها تعمل بمجال الصحافة والإعلام، مضيفة أنها تواصلت معها وسألتها بشكل واضح “إنتي متأكدة من كلامك؟” لتفاجأ برد الأخيرة عليها بطريقة غير جيدة، ما دفعها لإغلاق الهاتف.

وأضافت الفنانة المصرية أنها حاولت التواصل مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مرات عدة، إلا أن هاتفه كان مغلقاً طوال الوقت، متابعة: “مفيش حاجة مش موثقة في بلدنا، خاصة أن كاميرات المراقبة موجودة في كل مكان، ومن ثم فلدي ما يكفيني لتأكيد إني معملتش أي حاجة من الكلام بتاعها”.

من جهته استنكر المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة وفاء عامر، الاتهامات التي وجهتها سيدة لموكلته، بتسببها في دهس سيدة بسيارتها، قبل أيام، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال سعيد، في مقطع فيديو له، نشرته الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن “هذا الحادث من وحي خيال السيدة، التي تداوم على الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا بد من وقفة حيال هذه السيدة التي تدعي أنها إعلامية، وبالسؤال عنها اتضح أنها ليست معروفة، وقد تكون مأجورة أو مدسوسة من قبل أعدائها أو المنافسين لها”.

وطالب محامي وفاء عامر، بالقبض على هذه السيدة، والتحقيق معها، قائلًا: “إذا كان لديها معلومات فيما يتعلق بهذه الجريمة فعليها أن تدلي بها، وسيتبين أنها تُسيء لموكلتي، كما أناشد نقيب الصحفيين بالبحث في كشوف أعضاء النقابة، ليتبين مدى حقيقة وجودها في جداول أعضائها من عدمه”.

وأكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، ليُحقق في تلك الواقعة، وكذلك سيخاطب نقيب الصحفيين”.

جدير بالذكر آخر أعمال الفنانة وفاء عامر خلال شهر رمضان الماضى هو مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة ، مى سليم ، خالد كمال، أحمد خليل، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.