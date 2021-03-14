أول تعليق من نجل الفنان إبراهيم الحربي بعد أنباء تدهور صحة والده

أول تعليق من نجل الفنان إبراهيم الحربي بعد أنباء تدهور صحة والده

المستقلة/- منى شعلان/ حرص يوسف نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي المقيم فى دولة الكويت، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية لوالده، بعد أنباء تدهور صحته ودخوله العناية المركزة وذلك بسبب تأثره بمضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكتب نجل إبراهيم الحربي، عبر حسابه موقع التدوينات القصيرة تويتر: “والدي بصحة جيدة، ويتلقى العلاج في مستشفى جابر، وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة.. نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى..إبراهيم الحربي”.

الفنان إبراهيم الحربي هو ممثل ومنتج سعودي، ولد في 27 فبراير 1957، انتقل إلى الكويت في بداية حياته ودرس هناك ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، ‏وسرعان ماوصل إلى أدوار البطولة، والتحق عام 1979 بفرقة المسرح الشعبي.

وكانت انطلاقته الحقيقية مع شركة سكوب سنتر الذي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد الذي قدم معها العديد من المسلسلات في الفترة من 2002 إلى 2007، يمتلك شركة إنتاج خليجية اسمها الولي ولديها فرعان بالكويت والسعودية وهي شركة لتبني الموهوبين.

وشارك في العديد من المسلسلات و الأدوار المسرحية من أهمها أدواره في مسلسل “مذكرات عائلية جداً”، “امرأة تبحث عن المغفرة”، “الحب الكبير”، ومن أعماله المسرحية “شهر عسل بصل” و “بني صامت”.

يذكر أن الفنان السعودي إبراهيم الحربي، تعاقد مؤخراً على تصوير فيلم بعنوان “الكيلو 300″، في الكويت ليعرض عبر منصة “شاهد”، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة مرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف.

وكان آخر أعمال ابرهيم الحربي مسلسل “ورود ملونة”، حيث جسد من خلاله شخصية “عبدالوهاب” وهو عمل درامي عائلي شاركته البطولة فيه النجمة سلمى سالم وانتصار الشراح.