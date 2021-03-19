أول تعليق من مصر على قرار تركيا بشأن القنوات المعادية

أول تعليق من مصر على قرار تركيا بشأن القنوات المعادية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رحب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، اليوم الجمعة، بقرار الحكومة التركية بإلزام القنوات التلفزيونية المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.

ووفقا لموقع قناة “الغد” المصرية، وصف هيكل هذه الخطوة بأنها “بادرة طيبة” من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.

وأضاف هيكل أن “صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية”.

وتابع: “من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين”.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن”مصر دولة لا تعادي أحدا، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة”