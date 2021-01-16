أول تعليق من علاء مبارك على قرار بريطانيا الجديد بشأن والده وأفراد أسرته

أول تعليق من علاء مبارك على قرار بريطانيا الجديد بشأن والده وأفراد أسرته

المستقلة/-أحمد عبدالله /علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على قرار السلطات البريطانية رفع اسم والده وأفراد أسرته من قائمة العقوبات.

وقال علاء مبارك: “بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية، وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين.. الحمد لله”.

وقررت السلطات البريطانية رفع اسم الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته من قائمة العقوبات في الدولة.

بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية ؛ وتستمر الحقيقة فى الظهور ولو بعد حين . الحمد لله .https://t.co/Z1CQxhy126 pic.twitter.com/yN9pNz6k6w — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 15, 2021

وكانت محكمة العدل الأوروبية ألغت العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعدد من أفراد أسرته، ولفت القرار إلى أن العقوبات التي كانت مفروضة على مبارك وأفراد من عائلته كانت ترجع إلى أعوام للعقوبات التي فرضت خلال أعوام 2016 و2017 و2018.