أول تعليق من عبد المنعم عمايري على أنباء زواجه من جوانا كركي

أول تعليق من عبد المنعم عمايري على أنباء زواجه من جوانا كركي

المستقلة/- منى شعلان/ ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول زواج الفنان السوري عبد المنعم عمايري من الفنانة اللبنانية جوانا كركي، بعد انتشار عدد من الصور التي تجمعهما وسط تكتم من الطرفين حول ماهية العلاقة بينهما.

وخرج عمايري عن صمته ونفى تلك الأنباء المتداولة من خلال منشورًا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً:”مو كل شخص اتصورت معه خطبتو او اتجوزتو اكيد لما بدي اخطب اواتجوزو رح اعلن ادام كل الدنية”.

يشار إلى أن جوانا كركي هى فنانة كوميدية لبنانية قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والكوميدية التي نالت إعجاب متابعيها في مختلف جوانب الوطن العربي ، مثل مسلسل مجنون فيكي، أنا آكل شارب مشهور،كوب وإبريق ، الكثير من العروض السلبية.

من ناحية أخرى حاز دور الفنان السوري عبد المنعم عمايري في مسلسل “قيد المجهول” الذي عرض مؤخراً، على إعجاب الجمهور وصفه البعض بأنه “هوليودي” نظرا لصعوبة الشخصية التي أداها،

و قال عبد المنعم عمايري في تصريحات له عبر أثير الراديو إنه راجع طبيبا نفسيا بعد عمله الأخير “قيد المجهول”، وذلك لشدة تأثره بشخصية سمير التي أداها في المسلسل.

وأضاف أن تماهيا كبيرا حدثت بينه وبين الشخصية، وأوضح أن ذلك قد يكون خطأ أحيانا إلا أنه أكد على أنه يحب أن يجسد الدور “بكل جوارحي ومشاعري، فأنا لست عارض أزياء لأقوم بالتصوير فقط”.

وأشار عمايري إلى أنه أدى شخصية معاكسة لشخصية “سمير” في مسلسل “على صفيح ساخن” الذي أدى فيه دور تاجر مخدرات، وقاتل.

يذكر أن الفنان السوري عبد المنعم عمايري يخوض السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “على صفيح ساخن”، تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وإخراج سيف الدين سبيعي، وإنتاج شركة “غولدين لاين”، و”آي سي ميديا” للإنتاج والتوزيع الفني، حيث يجسد شخصية “أبو كرمو” وهو بائع حلويات، يكمن خلفه تاجر مخدرات كبير، ويتاجر بالحلويات التي يدخل في مكوناتها بعض أنواع المخدرات.