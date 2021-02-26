أول تعليق من جورج وسوف على أزمة لقاحات كورونا في لبنان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علق نجم الغناء اللبناني، جورج وسوف، على أزمة لقاحات كورونا، التي تشعل الشارع اللبناني حاليا بعدما هدد البنك الدولي بوقف تمويل اللقاحات في لبنان.

ونشر وسوف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه قام بتسجيل اسمه على منصة تلقي لقاحات كورونا منذ أكثر من شهر، ومازال ينتظر دوره في اللقاح دون أن يغضب لأنه ليس أفضل من أي إنسان آخر.

وقال جورج وسوف:

والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات، أنا سجلت على المنصة وانتظر من أكتر من شهر إنه يوصل دوري باللقاح، ما حدا أحسن من حدا.

سبق أن هدد البنك الدولي بوقف تمويل اللقاحات في لبنان، بعد وجود شبهة فساد من جانب سياسيين ونواب تلقوا اللقاح، دون تسجيل أسمائهم أو انتظار دورهم.

وكان حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، أشعل غضب المواطنين مجددا، بتعليقه على موجة الغضب التي أثارها تخطي نواب البرلمان لترتيب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء الماضي:

إن خطوة السماح للنواب بالحصول على جرعات من اللقاح جاءت بناء على قرار سيادي منه.

وأوضح أنها تعبير عن الشكر للنواب على إقرار القانون الذي ساعد في توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.

ووصف الوزير الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

السعودية تكشف عن خطوات التسجيل في نظام “نور” برقم الهوية

اخر الاخبار

انفجار في سفينة بخليج عُمان والسبب مجهول

اخبار العراق

نائبة عراقية تهين كوادر صحية وتقول لهم (امشوا منا آني فوق القانون)

اخبار العراق

بسبب عراضة عشائرية: 31 شخصا في قبضة شرطة ميسان

اخر الاخبار

بالصور: اثار الدمار الذي خلفته غارة امريكية ضد فصائل عراقية

اخر الاخبار

الصحة العراقية: تأخر وصول لقاح فايزر الخاص بكورونا

اخر الاخبار

دعوات للتحقيق في تخصيص لقاحات كورونا للطبقة السياسية فقط

اخر الاخبار

دعوات للتحقيق في تخصيص لقاحات كورونا للطبقة السياسية فقط

اخر الاخبار

بالفيديو انطلاق المؤتمر الثاني لتفعيل الفيدرالية في العراق

اخبار العراق

ضبط مئات الأطنان من البيض والدجاج البرازيلي والمواد الغذائية المهربة للعراق

اخبار العراق

قصف تركي على تجمع لحزب العمال في شمال العراق

اخبار العراق

العراق يصدر تعليق على لقاء “رغد صدام” ويؤكد الانتخابات لن تشهد حضور مراقبين

رياضية

الدوري الأوروبي.. مواجهات نارية في ثمن النهائي

اخر الاخبار

نادية العراقية تعرب عن استيائها من الجزء الثاني لمسلسل “عايزة أتجوز”

اخر الاخبار

هل تسبب اللقاح في وفاة مشاري البلام؟

اخبار العراق

العراق : يؤكد تسلم 16 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

اخبار مصر

حارس مبارك يكشف أسرار لأول مرة عن محاولة اغتيال الرئيس في إثيوبيا