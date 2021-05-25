أول تعليق من الكاتب الأردني جلال برجس بعد فوزه بجائزة البوكر للرواية العربية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن فوز رواية “دفاتر الورّاق” للكاتب جلال برجس بالدورة الرابعة عشرة من الجائزة للعام 2021.

جاء الإعلان عن الجائزة، التي باتت من أرفع الجوائز الأدبية في مجال الإبداع الروائي، خلال بث مباشر عبر الإنترنت لتعذر الحضور الفعلي بسبب جائحة كورونا.

ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

وتتناول “دفاتر الوراق”، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر قصة بائع الكتب والقارئ النهم إبراهيم الذي يفقد متجره ويجد نفسه أسير حياة التشرد، وبعد إصابته بالفصام يستدعي أبطال الروايات التي كان يحبها ليتخفى وراء أقنعتهم وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل.

وقال جلال برجس، الفائز بالجائزة: “شكرا للجائزة العالمية للرواية العربية فقد فتحت لي كل هذه الطرق الجميلة إلى القراء لتصل كلمتي التي عملتُ على أن تكون يدًا تزرع البهجة في حقل الإنسانية”.

وقال الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع رئيس لجنة التحكيم “قد تكون الميزة الأهم للعمل الفائز، فضلا عن لغته العالية و حبكته المحكمة والمشوقة، هي قدرته الفائقة على تعرية الواقع الكارثي من أقنعته المختلفة، حيث يقدم المؤلف أشد البورتريهات قتامة عن عالم التشرد والفقر وفقدان المعنى واقتلاع الأمل من جذوره”.

وأضاف “مع ذلك فإن الرواية ليست تبشيرا باليأس، بل هي طريقة الكاتب للقول بأن الوصول إلى الصخرة العميقة للألم، هو الشرط الإلزامي لاختراع الأحلام، وللنهوض بالأمل فوق أرض أكثر صلابة”.

واستقبلت الجائزة هذه الدورة 121 رواية من 13 دولة اختيرت منها ست روايات القائمة القصيرة في مارس/ آذار الماضي.

وحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.

الجدير بالذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، يعمل في قطاع هندسة الطيران، عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعدّ ومقدم برنامج إذاعي بعنوان “بيت الرواية”.

صدر له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان وروايات. حازت مجموعته القصصية “الزلازل” (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته “مقصلة الحالم” (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته “أفاعي النار” (في فئة الرواية غير المنشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016.

وصلت روايته الثالثة،”سيدات الحواسّ الخمس” (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.