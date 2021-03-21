أول تعليق من الفنان السعودي إبراهيم الحربي بعد تعافيه من كورونا

أول تعليق من الفنان السعودي إبراهيم الحربي بعد تعافيه من كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان السعودي المقيم في دولة الكويت، إبراهيم الحربي ، عن خروجه من مستشفى جابر في الكويت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر إبراهيم الحربي، صورة له عبر حسابه في موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ وعلق قائلا:” ”‏اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال.. تم بحمد لله خروجي من المستشفى”.

وأضاف إبراهيم الحربي: ”شكرا لكل من سأل، وجزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في عزيز، لكم أسأل الله العلي القدير أن يشافي ويعافي كل مريض”.

الفنان إبراهيم الحربي هو ممثل ومنتج سعودي، ولد في 27 فبراير 1957، انتقل إلى الكويت في بداية حياته ودرس هناك ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، ‏وسرعان ماوصل إلى أدوار البطولة، والتحق عام 1979 بفرقة المسرح الشعبي.

وكانت انطلاقته الحقيقية مع شركة سكوب سنتر الذي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد الذي قدم معها العديد من المسلسلات في الفترة من 2002 إلى 2007، يمتلك شركة إنتاج خليجية اسمها الولي ولديها فرعان بالكويت والسعودية وهي شركة لتبني الموهوبين.

وشارك في العديد من المسلسلات و الأدوار المسرحية من أهمها أدواره في مسلسل “مذكرات عائلية جداً”، “امرأة تبحث عن المغفرة”، “الحب الكبير”، ومن أعماله المسرحية “شهر عسل بصل” و “بني صامت”.

يذكر أن الفنان السعودي إبراهيم الحربي، تعاقد مؤخراً على تصوير فيلم بعنوان “الكيلو 300″، في الكويت ليعرض عبر منصة “شاهد”، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة مرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف.

وكان آخر أعمال ابرهيم الحربي مسلسل “ورود ملونة”، حيث جسد من خلاله شخصية “عبدالوهاب” وهو عمل درامي عائلي شاركته البطولة فيه النجمتان سلمى سالم وانتصار الشراح.