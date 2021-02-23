أول تعليق من ابنة شقيق كاظم الساهر بعد ضجة صورها معه

المستقلة/- منى شعلان/ أحدثت الشابة ندى الساهر ابنة شقيق النجم العراقي كاظم الساهر، ضجة كبيرة على مدار الأيام الماضية بعد تداول صوراً لها مع عمها، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين بجمالها الآخاذ.

وأوضحت ندى الساهر، خلال لقائها ببرنامج “إي تي بالعربي” إن الصورة التي شاركتها مع عمها النجم العراقي تم التقاطها منذ عامين خلال تواجدهما في إسبانيا، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا الانتشار الكبير للصورة خاصة وأن عمها يتمتع بشهرة كبيرة في الوطن العربي كله.

وعن علاقتها بعمها، قالت:” فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني عن طريق قرابتي به، وهو دائمًا ما يعطيني النصائح والتزم بها.

ونفت ندى، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن أنها تعمل كموديل وتشارك في عروض الأزياء، قائلة: “انشالله طموحي أن أكون سيدة أعمال ناجحة كوني أدرس إدارة الأعمال ولا زلت طالبة”.

يذكر أن الشابة العراقية ندي الساهر ، قد تم اختيارها ملكة جمال العراق لعام 2020 بعد منافسة مع 20 فتاة من مختلف المحافظات العراقية.

 

 

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