أول تعليق من إيمان العاصي بعد وفاة والدها

المستقلة/- منى شعلان/ رحل صباح اليوم والد الفنانة المصرية إيمان العاصي، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة ، و حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منهم، دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

وقررت أسرة الفنانة إيمان العاصي عدم إقامة عزاء واقتصار المعزين على المنزل فقط بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ونشرت إيمان العاصي صورة بصحبة والدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعلقت قائلة: “مع السلامة يا نور عيني مع السلامة ياروح قلبي هتوحشني يا بابا ادعوا لحبيبي”.

يشار إلى أن إيمان العاصي عرض لها مؤخرًا، الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” عبر منصة شاهد vip، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.