أول تعليق من إيمان العاصي بعد وفاة والدها

المستقلة/- منى شعلان/ رحل صباح اليوم والد الفنانة المصرية إيمان العاصي، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة ، و حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منهم، دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

وقررت أسرة الفنانة إيمان العاصي عدم إقامة عزاء واقتصار المعزين على المنزل فقط بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ونشرت إيمان العاصي صورة بصحبة والدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعلقت قائلة: “مع السلامة يا نور عيني مع السلامة ياروح قلبي هتوحشني يا بابا ادعوا لحبيبي”.

يشار إلى أن إيمان العاصي عرض لها مؤخرًا، الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” عبر منصة شاهد vip، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. محمد رمضان يحدث ضجة بعد طرح كليب “ثابت”

اخر الاخبار

وزيرة الخارجية السودانية تبحث مع نظيرها القطرى أزمة سد النهضة

اخر الاخبار

أول تعليق من إيمان العاصي بعد وفاة والدها

اخر الاخبار

أبو الغيط: يستقبل وزيرة إعلام لبنان ويحذر من حالة الانسداد السياسي

اخر الاخبار

مصر ترسل سفينة مساعدات إنسانية إلى لبنان.. فيديو

رياضية

مدرب عراقي يتولى تدريب منتخب الأردن

اخر الاخبار

مصر.. حبس المتحرش بطفل في قطارالصعيد

اخر الاخبار

مصر.. حبس المتحرش بطفل في قطارالصعيد

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصري يكشف نتائج لقائه مع أمير قطر “فيديو”

اخر الاخبار

مصر.. إحالة المتهم بتصوير فتاة دون رضائها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية

اخر الاخبار

فيديو.. ريهام سعيد تصاب بمرض مزمن

اخبار السعودية

السعودية تقرر السماح بإقامة الجنائز في المساجد بشروط

اخر الاخبار

بلجيكا تعيد السن المتبقية للمناضل الكونغولي باتريس لومومبا

اخر الاخبار

قمة بايدن -بوتين في جنيف تبدء بمصافحة نادرة في زمن كورونا

اخر الاخبار

غدا.. فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامات  ..والغاء حظر التجول الأحد

اخر الاخبار

جاريد كوشنر يستعد لنشر كتاب  عن رئاسة ترامب

اخر الاخبار

الحبس الشديد لاربعة مدانين سرقوا اجهزة طبية من مستشفى اليرموك