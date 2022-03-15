أول تعليق لأنغام على زواجها من الفنان حسين فهمي

أول تعليق لأنغام على زواجها من الفنان حسين فهمي

المستقلة /- ترددت خلال الأيام الماضية شائعة حول زواج الفنانة أنغام من الفنان حسين فهمي حيث خطفت المطربة أنغام الأنظار إليها بعد إحياء حفل فبراير الكويت، والذى شاركت فيه وقدمت حفلها يوم الخميس الماضى.

واستغلت أنغام تواجدها فى الكويت لترد على الشائعات التى طالتها فى الفترة الأخيرة، خاصة شائعة زواجها من الفنان حسين فهمى، وهو ما أثير فى الأيام القليلة الماضية.

وردت أنغام على هذه الشائعة مؤكدة أنها انتابتها حالة من الضحك عندما علمت بها، وهو الأمر الذى يؤكد أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

ونفى الفنان حسين فهمى أيضا ما تردد بشأن ارتباطه بالفنانة أنغام، وذلك أثناء تواجده فى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذى أسدل الستار منذ أيام قليلة.