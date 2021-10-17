أول تحرك قانوني لإلغاء مهرجان الجونة

المستقلة /- بهدف إلغاء تراخيص إقامة مهرجان الجونة السينمائي في القاهرة، قدم المحامي أيمن محفوظ إنذارا رسميا لوزيرة الثقافة المصرية، كمقدمة لرفع دعوى قضائية بذلك، حيث بدأ إنذاره بالقول ان مهرجان الجونة في نسخته المتتالية أثار استهجان كافة الغيورين على سمعة مصر بسبب كمية العري الذي تسابقت عليه نجمات الفن في مصر بما يضر سمعة البلاد.

واعتبر المحامي محفوظ ان ممارسات المهرجان يسبب إخلالا جسيما بقرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم المهرجانات، حيث أن المادة 1 من القرار المقصود بالمهرجانات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي، التي تقيمها كافة الجهات بغرض تنمية الإبداع والحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية، وتهدف إلى تعزيز كافة صور التنمية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، لكن مهرجان الجونة خالف هذه القارارت بطريقة مستفزة، لذ لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بإيقاف المهرجان إيقافا مؤقتا أو إلغاء الترخيص الممنوح له، حسب طبيعة وجسامة المخالفة.

وأكد المحامي ان المخالفات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، اذا إساءت لسمعة ومكانة مصر، عندها يجوز لوزير الثقافة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات أي مهرجان.

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