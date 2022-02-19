أوكرانيا تعلن التعبئة العامة تحسبا لهجوم واسع

المستقلة /- أعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا التعبئة العامة في أراضيها، على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين، في كلمة مصورة اليوم السبت: “أدعو أبناء الوطن من هم في الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية. وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والمنظومات الصاروخية المتنقلة في قصف أراضي الجمهورية، مضيفا أن قوات الشرطة الشعبية “تردع العدو بإطلاق النار عليه”.

بدوره، وقع رئيس جمهورية لوغانسك المعلنة ذاتيا، ليونيد باسيتشنيك، اليوم مرسوما يقضي بإعلان التعبئة العامة ووضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة التأهب القصوى، بغية “تهيئة الظروف الملائمة لصد العدوان على الجمهورية”.

وبموجب هذا المرسوم تم حظر مغادرة أراضي الجمهورية على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما.

وكانت الجمهوريتان المعلنتان ذاتيا في دونباس قد أعلنتا أمس عن بدء إجلاء مواطنيهما (بالدرجة الأولى النساء والأطفال وكبار السن) إلى روسيا، مشيرتين إلى أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما، وهذا ما نفته كييف.