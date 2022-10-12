أوكرانيا تستعيد خمس بلدات من الروس في خيرسون

المستقلة/- أعلنت الرئاسة الأوكرانية صباح الأربعاء أن قواتها استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية حيث تقود أوكرانيا هجوماً مضاداً، مما أدّى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمّها.

وقالت الرئاسة في بيان “حرّرت القوات الأوكرانية خمس بلدات أخرى في مقاطعة بيريسلاف الواقعة في منطقة خيرسون: نوفوفاسيليفكا، نوفوغريغوريفكا، نوفا كاميانكا، تريفونيفكا، شيرفوني”.

وتقود القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً منذ عدّة أسابيع في هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى للحرب.

وبعد مواجهة مقاومة روسية قوية، حقّق الجيش الأوكراني مكاسب كبيرة في المنطقة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، خصوصاً على ضفة نهر دنيبرو جنوب مدينة كريفي ريغ الصناعية.

واستهدفت كييف في هذه المنطقة جسوراً، بهدف تعطيل الإمدادات اللوجستية للقوات الروسية.

وخيرسون هي واحدة من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمّها، في قرار ندّدت به كييف وحلفاؤها الغربيين.

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