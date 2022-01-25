أوكرانيا تزيد التوتر بين موسكو وواشنطن

المستقلة/- أعلن مسؤول أميركي رفيع في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدّها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.

وقال المسؤول للصحافيين “نتحدّث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها”، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران وهو ما “سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع”.

الطاقة كسلاح

ووجه المسؤول الأميركي تحذيراً لموسكو من استخدام إمدادات الوقود “سلاحاً” في الأزمة الأوكرانية، مضيفاً أنه يجري وضع “خطة طوارئ” لحماية إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة الحالية.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة والأوروبيين اتّخذوا خطوات لحماية إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قررت روسيا قطعها”. وقال “نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنّب أي صدمات في الأسعار” في إطار “خطة طوارئ” تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال إفريقيا وآسيا.

كما حذّر موسكو من استخدام إمدادات الوقود “سلاحا”، مشيرا إلى أن الأمر لن يمر “من دون عواقب على الاقتصاد الروسي”.

قلق روسي

سابقاً اليوم الثلاثاء، عبر الكرملين عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا وقرار واشنطن وضع 8500 جندي في حالة تأهب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن “الولايات المتحدة تقوم بتصعيد التوتر”، وأضاف قوله: “نراقب تلك الإجراءات الأميركية بقلق بالغ”.

وأعلن البنتاغون الإثنين إن القوة وضعت تحسبا لاحتمال نشرها، لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية. وكانت روسيا حشدت 100 الف جندي قرب الحدود الأوكرانية، مثيرة المخاوف من أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب.

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بنهاية الأسبوع. وأعلنت الحكومة الفرنسية أن مسؤولين روسا وأوكرانيين سيجتمعون بنظرائهم الفرنسيين والألمان الأربعاء في باريس، سعيا للخروج من المأزق.

المصدر : يورونيوز