أوزبكستان ضد العراق.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي منتخب العراق مع مضيفه أوزبكستان، مساء الإثنين، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأوزبكي يوم الاثنين المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستعد المنتخبان لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة أوزبكستان ضد العراق والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة أوزبكستان ضد العراق

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

القناة الناقلة لمباراة أوزبكستان ضد العراق

تُذاع المباراة حصريا على قناة السومرية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

رونالدو يستشيط غضبا بسبب خطأ تحكيمي فادح

اخر الاخبار

رسائل دعم للفنانة إليسا بعد حديثها عن الأمومة

رياضية

الكشف عن جدول مرحلة الذهاب في الدوري الأردني

اخر الاخبار

فيديو.. محمود حميدة يكشف أسرار مشاركته في برنامج رامز جلال

اخر الاخبار

العراق والأردن يتصدران قائمة الدول العربية الأكثر إصابة بكورونا

اخبار مصر

شاهد:مصر.. اللحظات الأولى لتحريك السفينة الجانحة بواسطة قاطرات قناة السويس

رياضية

منتخب قطر يواصل التألق في تصفيات أوروبا

رياضية

منتخب قطر يواصل التألق في تصفيات أوروبا

اخبار مصر

مصر..ارتفاع استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة إلى 2.6 تريليون جنيه

اخر الاخبار

فيديو.. طرح التريلر الرسمي لفيلم The Suicide Squad

اخر الاخبار

صور .. أربيل العراق تحتفل باليوم العالمي للمسرح

اخر الاخبار

مترجمة عسكرية أميركية تعترف بأفشاء معلومات سرية لشخص لبناني

اخر الاخبار

كيف أثر تعطل الملاحة في قناة السويس على أسعار النفط؟

ثقافة وفنون

نجل صالح الجسمي يكشف تطور الحالة الصحية لوالده

اقتصادية

تهدف لخفض الكربون..تعرف على مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر

اخبار العراق

نائب ينتقد تلكؤ العمل في احد مشاريع ميسان

رياضية

مدرب أوزبكستان يكشف مشاكل فريقه قبل مواجهة العراق