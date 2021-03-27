أوزبكستان ضد العراق.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي منتخب العراق مع مضيفه أوزبكستان، مساء الإثنين، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأوزبكي يوم الاثنين المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستعد المنتخبان لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة أوزبكستان ضد العراق والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة أوزبكستان ضد العراق

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

القناة الناقلة لمباراة أوزبكستان ضد العراق

تُذاع المباراة حصريا على قناة السومرية.