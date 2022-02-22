أوروبا وبريطانيا تعتزمان فرض عقوبات على روسيا

المستقلة/- سيعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، اجتماع أزمة حول الأوضاع في أوكرانيا لاتّخاذ قرار بشأن فرض “حزمة كبيرة من العقوبات” على موسكو بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق رئاسة الحكومة البريطانية.

في حين، سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد روس “تتناسب” مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال الانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن الإليزيه.

وأضافت الرئاسة الفرنسية “القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عددا من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية وسنعمل على تحديثها وفق التطورات” مشيرة إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ الثلاثاء.

متحدث باسم جونسون قال إن الأخير “سيرأس اجتماع (أزمة) عند الساعة 6:30 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش) من صباح (الثلاثاء) للبحث في آخر التطورات في أوكرانيا ومن أجل تنسيق رد المملكة المتحدة، خصوصا عبر الاتفاق بشأن حزمة كبيرة من العقوبات ستفرض على الفور”.

غزو خلال ساعات؟

وخلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعرب جونسون عن اعتقاده بأن “الغزو ممكن أن يحصل في الساعات أو الأيام المقبلة”، متحدثا في هذا الإطار عن “احتمال حقيقي”، وفق بيان منفصل لرئاسة الحكومة البريطانية.

وأوضح البيان أن جونسون “أبلغ الرئيس زيلنسكي بأن المملكة المتحدة أعدت بالفعل عقوبات لاستهداف أولئك المتورطين في انتهاكات لوحدة أراضي أوكرانيا وبأن هذه التدابير ستدخل غدا حيّز التنفيذ”.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أشار أيضا إلى أنه “يتطلّع إلى إرسال مزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا”.

ومؤخرا، سلّمت لندن كييف للمرة الأولى أسلحة فتاكة تشمل صواريخ مضادة للدبابات.

وبحسب البيان توافق جونسون وزيلنكسي على ضرورة مواصلة الدول الأوروبية “السعي إلى حل دبلوماسي حتى آخر ثانية ممكنة”.