أودي تكشف عن سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السادسة

المستقلة /- كشفت أودي عن سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السادسة، والتي صممت لتوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة لركابها.

خارجيا تختلف سيارة Audi A6 L الجديدة عن سيارات الفئة السادسة من أودي التي طرحت العام الماضي، إذ جاءت هذه المركبة أطول وأعرض بقليل، كما تغير فيها تصميم الواجهة الأمامية وشبك غطاء المبرد، وحصلت السيارة على أقراص جديدة للعجلات بمقاس 18 و19 و20 إنشا.

أما قمرة هذه المركبة فحصلت على مواد أفضل من ناحية الجودة مقارنة بسياراتAudi A6 L السابقة، وتم تزويد بعض الأزرار بإطارات من الكروم، كما حصلت المقاعد الأمامية والخلفية فيها على منافذ USB Type-C لشحن الأجهزة الذكية، وزودت هذ المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة كهربائية لتعديل حركتها بوضعيات متنوعة.

وحصلت واجهة القيادة في هذه السيارة على 3 شاشات، واحدة قبالة السائق، وشاشتين لمسيتين في المنتصف، كما زودت المركبة بنظام النقطة العمياء، وأنظمة متطورة للفرملة الآلية لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الدخول وقفل السيارة عبر البصمة، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

 

وستطرحها اودي بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 190 و245 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما ستُطلق منها نسخ قوية مجهزة بمحركات بقوة 340 حصانا.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

محافظ كربلاء : لم نستلم أي تخصيصات من مشروع الزائر دولار

اخر الاخبار

تقارير : تشيلسي حريص على التعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيميريك أوباميانج

اخر الاخبار

شركة Xiaomi ستعلن قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية

اخر الاخبار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف نائب سابق بعد مداهمة مقر ترامب

اخر الاخبار

صحيفة : هناك انزعاج كبير من سلوك رونالدو بسبب تصرفاته الغريبة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محافظ كربلاء : لم نستلم أي تخصيصات من مشروع الزائر دولار

اخر الاخبار

شركة Xiaomi ستعلن قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يحشد جماهيره مجددا

اخر الاخبار

مقتل إيراني في اشتباكات مع “طالبان”

اخر الاخبار

سانشيز في الطريق الى الدوري الفرنسي

اخر الاخبار

القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

اخر الاخبار

القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

اخبار العراق

منع وسائل الاعلام من تغطية زيارة الكاظمي الى الموصل

اخر الاخبار

لمساعدة العمال على مواجهة التضخم.. ألمانيا تخطط لإعفاءات ضريبية

اخر الاخبار

قوطية حليب النيدو خزانة ذاكرة الطفولة

اخر الاخبار

حسين الجسمي يقدم فرَكتوزي من أشعار مانع سعيد العتيبه

اخبار مصر

الحكومة المصرية تبدأ خطة ترشيد استهلاك الغاز لتوفير العملة الصعبة

اخر الاخبار

شباط المقبل.. أبو ظبي تستضيف منافسات كأس مانشستر سيتي 2023

اخر الاخبار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف نائب سابق بعد مداهمة مقر ترامب

اخر الاخبار

صحيفة : هناك انزعاج كبير من سلوك رونالدو بسبب تصرفاته الغريبة

اخر الاخبار

ايلون ماسك يبيع أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار لمواجهة قضية تويتر