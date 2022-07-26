أودي تكشف عن سيارة Q6 الجديدة ذات الدفع الرباعي

المستقلة /- كشفت أودي عن سيارة Q6 الجديدة التي ستكون من بين أهم مركبات الدفع الرباعي التي تطرح هذه السنة.

وتختلف السيارة الجديدة بشكل ملحوظ عن مركبات Q6 السابقة، إذ حصلت على تصميم جديد للواجهة الأمامية والمصابيح وفتحات الهواء، كما تزينت بخطوط إضاءة مميزة تمتد على كامل عرض واجهتها الخلفية، وتبدّل فيها تصميم ممتصات الصدمات وأشكال فتحات العوادم.

وجاء هيكل السيارة بطول 5 أمتار و63 ملمترا، عرضه 197 سم، ارتفاعه 178 سم، وزود بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 19 و21 إنشا.

 

وداخليا حصلت هذه السيارة على قمرة عصرية جدا وأنيقة، وجهّزت بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية التي تتسع لـ 7 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فحصلت على منظومة إضاءة مميزة، وزوّدت بنظام مولتيميديا متطور يدار بالأوامر الصوتية، وشاشتين لمسيتين بمقاس 10.1 و8.6 بوصة.

ودعمت أودي هذه السيارة بأحدث أنظمة الأمان لتفادي الحوادث، وأنظمة للتحكم بها عن بعد عبر الهوات الذكية، ونظام التعديل التلقائي للمسار، ونظام النقطة العمياء، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط الهيكل.

وتعمل هذه السيارة بمحركات TFSI توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 231 و265 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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